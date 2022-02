Yago Díaz Vecino lucía ayer con orgullo una capa del superhéroe “Flash” en el centro de la plaza de la Catedral de Oviedo. Su madre, la ovetense Paola Vecino, lo sube al cuello y le da vueltas para que la prenda ondee. “Flash” es símbolo de resistencia, lucha y velocidad. Los dos primeros atributos los encarna con orgullo la asociación Galbán de familias de niños con cáncer de Asturias que ayer organizó una carrera –por eso lo de la velocidad, aunque cada uno completó los 4,3 kilómetros del recorrido según sus posibilidades– que congregó toda una marea de solidaridad y que desbordó a los organizadores. En realidad, eran 52 carreras, repartidas por toda Asturias, pero la de Oviedo fue, con diferencia, la más multitudinaria, con más de 4.000 atletas. “Convocar a tantísima gente en un mismo lugar es un éxito apabullante”, presumía con orgullo Roberto Viejo, uno de los coordinadores de la asociación.

“Viene nervioso, es la primera carrera que vamos a hacer juntos”, señala Paola Vecino, la madre de Yago. El pistoletazo de salida a esta marea naranja –símbolo de la lucha contra el cáncer infantil– la dio otra niña. La joven Elisa Lobo Martínez, miembro de la asociación, que durante un emotivo discurso puso en valor el papel de los sanitarios durante la pandemia del coronavirus. “Cada vez que nuestros padres y madres nos han llevado a urgencias, a una consulta o a una revisión todo el personal de los hospitales y los centros de salud han sido amables y cariñosos con nosotros. Nos han cuidado. Nos han hecho una consulta más amena, nos han tranquilizado cuando las agujas nos daban miedo y nos han consolado cuando lo hemos necesitado”, señaló, “todo esto no es nada en comparación con todo lo que hacéis cada día por los menores con cáncer de nuestro país, cada día cuidáis a un montón de niñas y adolescentes que están pasando por nuestra enfermedad”. Antes de que la marea naranja comenzara a darle a la zapatilla, la concejala de Deportes, Conchita Méndez, señaló: “Hoy también corren con nosotros los niños y adolescentes que ya no están, pero que permanecen en nuestros corazones”.

Y así, al ritmo de la canción “Viviendo” del rapero Nach, los 4.000 atletas solidarios se pusieron en marcha. Cada uno a su ritmo. Muchos sin prisas. No se trataba de competir. Aunque, como en toda carrera, también hubo un ganador. El primero en cruzar la meta –a las once y cuarto de la mañana– fue el ovetense Javier García González. Lo hizo, además, señalando el logo de Galbán de su camiseta y con Bon Jovi sonando de fondo por los altavoces que la asociación tenía repartidos por la plaza de la Catedral. “Qué mejor causa que esta para correr por las familias y por los niños”, señalaba el atleta. “Fue una carrera dura, con mucha cuesta, pero prestó y más por ser para una buena causa”, apuntaba.

Con el Carnaval a la vuelta de la esquina no faltaron los disfraces. Uno de los más llamativos lo vestía Cristina Díaz, iba enfundada en un caballo. “Soy mayor para correr, por eso me he traído el caballo”, bromeaba.

Esta era la cuarta edición de la carrera y, reconocía otra de las coordinadoras, Pilar Toroyo, el éxito les había desbordado. Para bien. “Esta fue una iniciativa que nació con el objetivo de recaudar fondos, sobre todo para potenciar la investigación, porque para nosotros, la investigación es algo básico para luchar contra el cáncer infantil”, señaló, “cada año vamos poniendo el listón más alto”. La marea naranja crece.