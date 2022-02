"He leído autores muy cursis y novelistas muy cañeras, espero que esas ideas evolucionen"

María Oruña (Vigo, 1976) se ha convertido en pocos años en una de las autoras de misterio más seguidas en España, con una legión de lectores pendientes de las peripecias de la teniente Valentina Redondo. Tras el paréntesis que supuso “El bosque de los cuatro vientos”, volvió en este curso a su saga de Puerto Escondido con “Lo que la marea esconde”. Oruña protagoniza este miércoles, a las ocho de la tarde (entrada libre), la primera de las “Tertulias del Campoamor” de este año, un ciclo que la Fundación Municipal de Cultura retoma para sentar en el Salón de Té del teatro a algunos de los autores más reconocidos en el mundo editorial nacional a hablar de su oficio. La periodista de LA NUEVA ESPAÑA Elena Choren conducirá el encuentro de este miércoles con Oruña. ­­

­­­­­­–­­­­­­­­­­­­­­­­­­Dicen que no le gusta la etiqueta “noir”. ¿Se planteó cuestiones relacionadas con el género cuando empezó a escribir?

–No me planteé nada. Cuando escribí “Puerto Escondido” (2015) no me pasó por la cabeza ni que lo publicaría una gran editorial ni que lo leerían miles de personas. Empecé a escribir porque me salió de dentro, sin más. Sabía que tenía misterio, intriga, un poco de novela histórica, y navegaba mucho entre todas esas aguas. Pero me sorprendió mucho cuando me llegó el primer ejemplar y vi en la faja lo de “negra”.

–¿Esa etiqueta le condicionó después?

–En el oficio, en nada. Sigo haciendo lo que me da la gana y a veces los lectores me preguntan que cuando voy a hacer una novela en la que no muera nadie. Cuando escribí “El bosque de los cuatro vientos” lo hice sabiendo que había mucho peso histórico y que me sacaba de la manga un híbrido, pero sin molestarme en analizar nada. Yo hago mi amalgama, y punto. Lo que sí me ha influido es que me invitan a todos los festivales de novela negra. Y cada vez hay más.

–La teniente Valentina Redondo nació en ese primer libro. ¿De dónde sale?

–Ni idea. No sé cómo surgió todo ese universo dentro de mí. Ni Valentina ni los otros personajes. Era como un fuego que tenía dentro y que terminó saliendo, con mi bebé en brazos y con la necesidad de contar esa historia. Por otra parte, creo que Valentina refleja esa dualidad femenina que yo vivía en mi propio despacho de abogados. Las mujeres parece que tenemos que demostrar siempre por qué estamos ahí, más que los hombres. Y se me ocurrió que qué mejor que una mujer en un cuerpo militar con hombres a su mando, una mujer que sea un hacha en su trabajo y un desastre en su vida personal. No hablamos ni nos comportamos igual con los niños, en el trabajo, en el gimnasio. Y en mi caso, cuando preparaba los juicios y te reunías con los clientes y preguntaban si vendría el jefe, tenías esa necesidad de dar el golpe en la mesa y decir “yo estoy aquí”.

–¿Ha vivido algo parecido en el mundo editorial?

–Son empresas. y si los números funcionan nadie va a preguntar si eres hombre o mujer. Van a desplegar la alfombra roja y la van a recoger cuando dejes de vender. Sí es cierto que se dice que las lectoras quieren leer a autoras y los hombres quieren leer a hombres, como si la literatura femenina fuera hija de un dios menor. Piensan eso de que serás capaz de escribir mejor, pero que seguro que es muy poético o te mete una receta de cocina por el medio, mientras que las novelas serias, de política y espías, tienen que ser de hombres. Pues yo he leído a autores muy poéticos, muy cursis, y a mujeres novelistas muy cañeras. Son ideas preconcebidas que solo evolucionarán con las nuevas generaciones.

–¿Su hijo está acostumbrado a su nuevo oficio?

–Acostumbradísimo. A que esté delante del ordenador y a que los lie a él y al padre el fin de semana en excursiones a buscar una cueva o un bosque, que a veces salen regular pero siempre acaban bien. Los enredo en todas mis cosas, siempre que puedo vienen conmigo, y me sorprende que otros niños de su edad, tiene once años, no estén tan acostumbrados a ir a presentaciones literarias. Yo siempre digo que a mis presentaciones vengan los niños, que no me importa que estén con una maquinita o con otras cosa, pero sí que estén y que sepan que eso existe, que lo incorporen a sus vidas. Igual que si los metes en una cafetería toda la tarde del domingo a ver un partido de fútbol, hay que invertir en esa nueva generación para que incoporen el hábito de la cultura a sus vidas.

–Con “Lo que la marea esconde” volvió a la saga de Puerto Escondido y le complicó un poco las cosas a su protagonista. ¿Qué le han dicho los lectores?

–Se lo tomaron regular. Recibí muchos mensajes preguntando por qué le hacía eso a Valentina. Para mí es natural que le pasen cosas negativas a los personajes, porque la vida es así, igual que unos destacan más que otras en según que novelas, nunca somos estrellas de nuestra vida todo el tiempo. Otra cosa es que la polémica entre los lectores, porque yo pensé que la resolución del misterio de habitación cerrada iba a ser lo más discutido y mi sorpresa fue que hubo mucho debate sobre lo que decide hacer ella ante esa toxicidad enfermiza, ese dolor que le impide ser feliz.

–¿Hay “Puerto escondido” para rato?

–Habrá quinto libro, y podría tener diez, o veinte o ninguno más. Pero esta serie difiere un poco de las de antes. Poirot o Holmes son investigadores estáticos. Poirot no estaba casado ni tenía hijos, no le pasaba nada. En mi caso, era irreal jugar con estereotipos y quería que los investigadores tuvieran vida propia. Por eso hay una evolución de sus vidas que supedita un poco todo.

–¿Qué se llevó consigo la abogada María Oruña al convertirse en la escritora María Oruña?

–Me imagino que algo de la forma de escribir. Los abogados tenemos una manera de escribir con muchísima propiedad, porque no vale utilizar una palabra por otra y cada matiz es importante. Soy cuidadosa con las palabras. Lo que no tenía era un conocimiento práctico de lo penal, porque yo me dedicaba al Derecho civil, mercantil, laboral.

–Ambienta su saga en Santander. ¿Hay una esencia norteña que le inspira?

–En todo el Norte me siento muy arropada. En mi casa y desde Asturias al País Vasco,Toda la familia paterna es de Cantabria y desde niña, en los viajes, me gustaba que fuéramos por la cosa y ver el mar todo el tiempo.

–¿Para cuándo una novela ambientada en Asturias?

–No es algo que descarte, Asturias me gusta muchísimo y me quedan muchos rinconcitos por descubrir. Pero tampoco programo las novelas así, en plan marketing. Si lo haces así, es cuando no funciona. No me imagino estar un año o año y medio delante de un ordenador sin tener ese fuego dentro para soltarlo. Debe de ser muy tedioso.

–Publica de forma regular en “El Faro de Vigo”, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA. ¿Qué le ha dado y cómo afronta su faceta como articulista?

–Colaboro una vez al mes y me gusta enlazar una realidad social con alguna novela. Son impresiones vinculadas a un tema literario, como este último domingo, que hablé de salud mental y lo vinculé con “Apegos feroces”, de Vivian Gornick. Me gusta llegar así a otro espectro de lectores. Además, cuando era pequeña quería ser periodista. Con siete años quería ser corresponsal de guerra. Pero no me daba la nota y acabé haciendo Derecho sin vocación alguna.