“Urraca siempre se sintió asturiana, amó y defendió su tierra a costa de su bienestar”

La escritora asturiana María Teresa Álvarez participará el próximo jueves en el ciclo de conferencias “Asturias, origen del Camino y de la nación española”, organizado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, con la ponencia “Urraca, la asturiana, y otras reinas de la monarquía astur” que impartirá en el salón de actos del Colegio de Abogados (calle Schultz, 5) a partir de las 19.00 horas. María Teresa Álvarez (Candás, 1945) es autora de títulos como “Catalina de Lancaster”, “La comunera de Castilla” o “La indiana”. La novela “Urraca. Reina de Asturias” rinde homenaje a un personaje que siempre la fascinó.

–¿Por qué Urraca estuvo tan olvidada?

–Pienso que la Historia sigue siendo una asignatura pendiente. También es verdad que a veces en la Historia existen grandes silencios. De los once años que Urraca Alfonso estuvo a cargo del gobierno de Asturias casi nada se cuenta en la historia oficial. Pero no es ninguna excepción. Lo habitual es que lo hecho por mujeres no permanezca. Es como si el paso de Urraca Alfonso por Asturias hubiese sido un sueño. Tampoco ha quedado constancia documental de cuál fue la razón por la que tuvo que abandonar esta tierra en la que había nacido. Aunque existen algunos datos que permiten avalar determinadas conjeturas.

–¿Qué le sorprendió más de Urraca al profundizar en su vida?

–Su identificación con Asturias. Había nacido en esta tierra, pero, a los pocos meses, fue llevada a la corte al lado de su padre, en León. Pero siempre se sintió asturiana.

–¿Asturias debería reivindicar más de aquella reina asturiana que tanto amó a su tierra?

–Sin duda. Urraca Alfonso amó y defendió a Asturias. Siempre intentó conseguir lo mejor para los asturianos, aún a costa de su bienestar. Las veces que he visitado su tumba en la catedral de Palencia, no he podido evitar un sentimiento de tristeza al pensar que ella dejó escrito en su testamento que deseaba ser enterrada en Oviedo.

–¿Urraca fue una mujer adelantada a su época?

–No me atrevería a afirmarlo. Sí creo que era mujer fuerte y que tenía una conciencia muy clara de su pertenencia a la dinastía, y el deber de estar al servicio de su padre, el emperador. No en vano fue educada por su tía la infanta doña Sancha Raimúndez.

–¿Cómo era la relación de Urraca con sus padres, Alfonso VII y Gontrodo Petri?

–Los reyes, en aquel tiempo, casi siempre estaban en el campo de batalla u ocupados en otras cosas. Pero Urraca tuvo que ser consciente del cariño de su padre. Primero porque quiere tenerla cerca, a su lado. Desea que su hija viva en la corte y que sea educada como una infanta. Después la nombra reina de Asturias, aunque su título sea honorífico, sin poder ejecutivo. Urraca se rodeará de una corte en Oviedo, podrá tomar decisiones, pero sometiéndolas antes a la aprobación del rey. También Alfonso VII dará muestras del cariño por su hija, Urraca, al crear para ella un pequeño infantazgo. De su madre vivió alejada, aunque Gontrodo asistió a la boda de Urraca con el rey de Pamplona. Será más tarde, al instalarse Urraca en Oviedo, cuando la relación con su madre sea más fluida.

–¿Qué opinaría alguien como Urraca de la oficialidad del asturiano?

–Si fuera un tema vital del que dependiera el bienestar del pueblo o influyera en su futuro, seguro que lo defendería.

–¿Su amor por Asturias la llevó al destierro?

–Sí. Arriesgó todo por defender los intereses de los asturianos.

–¿Sabemos cómo fue Urraca como madre?

–Es difícil saberlo. Hoy nos parecería una barbaridad que al quedarse viuda y regresar a la corte de su padre en León, dejara a su hija, una niña de pocos años, en la corte de Pamplona, pero en aquel tiempo era lo correcto. En su segundo matrimonio tiene un hijo, poco más se sabe.

–¿Intentó romper algunas ataduras o siempre aceptó su destino?

–Casi siempre se comportó como se esperaba de ella.

–¿Qué otras reinas hicieron historia?

–No muchas, pero algunas hubo. Por ejemplo, su abuela, Urraca I de León y Castilla fue la primera reina propietaria de España y también de Europa.

–¿Tiene alguna reina favorita? ¿Por qué?

–Sobre las que he trabajado, y que conozco un poquito, me decanto por la reina regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Creo que merece un lugar destacado en la historia. Fue una soberana que cumplió escrupulosamente con la constitución. Su rigor constitucional fue decisivo en muchos momentos. Con su comportamiento se ganó el respeto, incluso de los republicanos. Siempre recuerdo unas declaraciones de Juan Pablo Fusi que decía: “A pesar de la derrota del 98 la monarquía no sufrió ningún descrédito. No hubo tras el 98 en España una crisis de régimen, una crisis de estado, y sin duda eso tiene que ver con toda la actuación de la Regente en el 98 y antes del 98”.

–¿Juana la Loca y Urraca tienen puntos en común?

–Pienso que no.

–¿Cuál es la reina con un destino más desdichado?

–Doña Juana de Castilla.

–¿Hay alguna reina que haya tenido una vida más o menos feliz?

–Unas cuantas.

–¿Cómo valora el papel de la reina Letizia hasta el momento?

–Cada día lo hace mejor.

–Las reinas asturianas, ¿grandes desconocidas?

–Creo que el epitafio de la tumba del poeta John Keats “Aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua” podría aplicarse a muchas de las reinas asturianas. Es triste que no haya quedado constancia documental ni siquiera del nombre de algunas de ellas.

–Destaque a alguna.

–A tres. Adosinda, por su implicación en los temas del reino y por haber defendido los derechos al trono de su sobrino, Alfonso II. Jimena, siempre al lado de su marido y por ser la primera peregrina a Santiago de Compostela. Y Munia, por la madre de Alfonso y haber conseguido que el suyo fuera un matrimonio por amor.