“Si no humanizamos las máquinas, las máquinas automatizarán al ser humano”

El latinista José María Maestre (Córdoba, 1956) es una de las autoridades nacionales en estudios humanísticos. catedrático de Filología Latina en Cádiz y presidente de la Sociedad de Estudios Latinos fue, el año pasado, uno de los ponentes en el Senado del Estudio sobre la regulación de la Inteligencia Artificial. Esta tarde, a las 19.30 horas, estará en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo (C/ San Francisco, entrada libre) para hablar en la Cátedra Alarcos dentro de los actos dedicados al centenario del lingüista.

–Y para hablar de Alarcos, hablará de Nebrija.

–Se da la feliz coincidencia de que el quinto centenario de la muerte de Nebrija, de cuya comisión científica soy el secretario, sea también el primer centenario del nacimiento de Alarcos, y yo lo veo como una especie de relevo generacional a larga distancia. Y de hecho es así: la gramática normativa, lógica, la del Renacimiento, es Alarcos el que la rompe y la pone en su sitio a finales del XX.

–¿Cómo analizamos hoy la Gramática castellana de Nebrija de 1492?

–Hay un enfoque sobre Nebrija que no es correcto. Siendo muy importante la Gramática castellana de Nebrija, no pasó a la historia por esa Gramática. De hecho, no se reedita hasta el XVIII, frente a su “Introductiones Latinae”, con más de un centenar de ediciones ya en el XV y XVI. Esa gramática latina es la que tendrá el impacto internacional, la que sirve de base para hacer la de las lenguas indígenas de América, para los jesuitas en Japón... Alarcos lo sabía bien; se nota cuando cita a Nebrija. Y se produce una paradoja interesante.

–¿Cuál?

–La Gramática castellana aparece porque Nebrija se da cuenta de que la gente no sabía latín en Salamanca. Por eso pone ejemplos en castellano, por eso traduce la gramática latina al castellano, y por eso acaba viendo que tenía una gramática castellana en ciernes y la publica en 1492. Pero el proceso va del latín al castellano. Con Alarcos será al revés. Cuando entra con el estructuralismo en España lo hace abriendo las puertas al español, y a partir de ahí una generación de latinistas empieza a meter el estructuralismo en sus estudios. Ahí el proceso fue del castellano al latín.

–¿Pero cuál era el afán último de Nebrija?

–Quería que la gente aprendiera latín. Y por eso hace los diccionarios de latín y castellano. Y acabarán siendo fundamentales para nuestro país, porque ponen las bases léxicas para lo que serán el diccionario de Covarrubias, el de Autoridades, o el de la RAE, hoy en día. Pero el interés de Nebrija era el latín, él era un “develador de la barbarie”, no en el sentido del vandalismo sino en el original de “bárbaro”, del que no habla griego ni latín, del que habla “bla, bla, bla”.

–Nebrija y Alarcos, dos humanistas. ¿Para qué sirve hoy el humanismo?

–Es lo más importante. El año pasado, el 21 de abril, día de la fundación de Roma, tuve el inmenso honor de ser uno de los invitados en el Senado para hablar de lo que va a acontecer en el mundo con la revolución 4.0. La llegada de las máquinas y nuestra conversión en sus apéndices va a ser similar a la aparición de América. El ejemplo nos lo da el Renacimiento. En Italia había empezado mucho antes, en 1350, y entre 1343 y 1354 había sucedido la gran peste negra en Europa. Por cierto, similar a esta por la cantidad de muertos, y su origen en tierras de mongoles, y su introducción en Europa por Italia. Pero allí, en aquella época, el Renacimiento rompe con el teocentrismo medieval, y no se convierten en ateos, pero dicen que no hay que echar la culpa a las estrellas o las minorías étnicas, y debemos de confiar en el ser humano para salir de nuestro abatimiento. Centrar al hombre en los estudios del hombre, en la “humanitatis”, es el gran acierto del Renacimiento. Hace mirar en retrospectiva a Roma y Grecia, empieza la ciencia moderna, y América ayuda a abrir la mente.

–¿Ve similitudes con nuestro aquí y ahora?

–El covid ha matado a millones de personas y el ser humano se debate ahora entre el hombre o las máquinas. La disyuntiva es distinta, y el riesgo que corremos es perder nuestra propia esencia. Cuando hablamos de humanidad, humano, hablamos de “homo”, y todo esto viene del “humus”, la tierra. El otro día metimos tierra de Nebrija y de Alcalá de Henares en la Caja de las Letras del Cervantes, y estábamos metiendo humanismo. Formamos parte de la tierra y en la tierra tenemos que tener los pies.

–En nosotros nos fijamos para dotar de lenguajes más eficaces a las máquinas.

–Pero estaríamos ciegos si creyéramos que el dios es la máquina. Titulé mi ponencia en el Senado como “Homo, non deus ex maquina”, y lo que propugno es que en este conflicto de intereses la solución está en el hombre. En mi propia familia tengo un hijo que es catedrático de robótica que está en Japón, otro es informático, y mi hija médico. Hablé mucho con ellos de estos temas, y la cuestión final es que la máquina sea una herramienta, que no nos convirtamos en máquinas. En el momento en que nos implantemos células con nuevos conocimientos, ¿qué seremos? ¿Hombres o máquinas? Solo caben dos soluciones: o humanizamos las máquinas o las máquinas nos automatizarán a todos. Hay que preservar al ser humano tal y como es. Todos los intentos que ha habido para hacer otras cosas han salido mal. Fíjese en la Segunda Guerra Mundial. Hay que procurar que el timonel del ser humano sea el propio hombre.