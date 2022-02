Las claves del éxito del área de geriatría del Monte Naranco: cercanía e I+D

Hace ahora treinta años un médico decidía darle un impulso al área de Geriatría del Hospital Monte Naranco de Oviedo. La iniciativa transcendió y, ahora, tres décadas después esa área de cuidado a los mayores es todo un referente nacional. Detrás de aquella iniciativa estuvo el médico Juan José Solano Jaurrieta, que continúa como director del área de Geriatría de ese centro hospitalario. Los comienzos, contra lo que pudiera parecer, no fueron sencillos. Como muestra, un ejemplo. “Un día, tras la incorporación al hospital, tuve una llamada de un amigo que preguntó en centralita por el doctor Solano, de Geriatría. La respuesta fue: eso aquí no lo hay”, señaló el doctor, durante unas charlas en el propio hospital para conmemorar la décima edición de las jornadas de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias. Unas charlas que fueron inauguradas por el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz.

Mientras aquí costaba tirar para adelante con este nuevo servicio, en Cataluña –relató Solano durante su presentación, que leyó María Fernández– comenzaba a tejerse un programa que “dispuso de una eficaz comercialización y publicidad de atención al anciano”. En Asturias la realidad era diferente. “Los problemas estribaban en que se había producido una brecha en los derechos de acceso y tránsito por el sistema sanitario. No existía un ajuste real a las necesidades de los pacientes, sino a los apriorismos de los profesionales que pensaban que un viejo no se beneficiaría del ingreso hospitalario. Por supuesto, el Principado y este hospital no eran ajenos a estas tendencias”. Pero no cejaron en su empeño y consiguieron desplegar un área de Geriatría que tenía como base que el “anciano se beneficia de una atención hospitalaria y de orientación funcional”. Otra de las bases del éxito es que, señaló Solano Jaurrieta, “ningún paciente, en ningún caso, era derivado sin ser valorado presencialmente por nosotros, evaluando sus perspectivas de beneficio”. Y así este servicio fue creciendo y asentándose. El siguiente paso fue solicitar una acreditación docente para esta especialidad y les dieron un buen empujón a las labores investigadoras. “Conseguimos financiación para el estudio del deterioro funcional durante la hospitalización”, presumió el médico. Así consiguieron que este servicio en el Hospital Monte Naranco de Oviedo llegará a ser un referente nacional. “Se nos consideró los líderes de una corriente muy crítica con la mentalidad sociosanitaria”, señaló.

Durante la inauguración de las jornadas, el Consejero señaló que los Presupuestos regionales destinan 240.966 euros para el desarrollo de un plan director para la reforma integral del Hospital Monte Naranco, más otros 611.000 adicionales para equipos de última tecnología, de tomografía axial computerizada (TAC) y de resonancia magnética (RM).