El Ayuntamiento de Oviedo deberá pagar una indemnización de 10.457,17 euros a un viandante que sufrió lesiones en un hombro a causa de una caída provocada por un socavón en un paso de peatones. Así lo determina el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Oviedo en una sentencia ante la que no cabe recurso.

La caída se produjo el 23 de junio de 2019, cuando R. F. B. caminaba por la calle Santa Teresa de Jesús. Según su relato, era un día con buena visibilidad, aunque estaba ya anocheciendo, y no llovía. Pese a todo, el peatón no vio un socavón de unos diez centímetros, y que no estaba señalizado.

A consecuencia de la caída, el peatón sufrió lesiones en un hombro, que agravaron una patología previa de tendinosis calcificante del tendón supraespinoso. R. F. B. tuvo que someterse a una operación artroscópica que no surtió efecto, como tampoco el tratamiento rehabilitador posterior, por lo que la víctima sufrió un perjuicio personal estimado en 255 días, con secuelas que aún sufre.

El Ayuntamiento y su compañía de seguros accedieron en un primer momento, y tras un informe del Consejo Consultivo, a abonar una indemnización a R. F. B. cifrada en 5.587,06 euros. Pero la cuantía no era suficiente a ojos de la víctima, que, representada por el abogado Daniel Calzón, llevó el caso ante los tribunales.

El fallo del contencioso-administrativo estima parcialmente el recurso de la víctima, ya que considera que hay una concurrencia de culpa: el Ayuntamiento es responsable por el mal estado de la vía, pero el peatón también tendría parte de culpa por la caída. Así, aunque se cifra el perjuicio en 20.914,34 euros, el Ayuntamiento debe indemnizarle por la mitad, 10.457,17 euros, sin que haya expresa imposición de costas.