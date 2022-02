Ángel Miguel (Oviedo, 1976) presenta hoy a las 20.00 horas en el teatro de Pumarín “Words in Vain”, su disco en solitario con la banda de acompañamiento “The Travellers”, un trabajo, dice, al que llega parafraseando el refán: “después de vieyo, autor”.

–Aunque en sus inicios en los noventa tenía banda y canciones propias.

–Eso fue en 1996, fue el inicio. Pero desde entonces he sido productor, arreglista, músico de sesión, músico en gira, pero no había vuelto a componer. Y es como si lo hicieras por primera vez. Por eso estoy un poco nervioso, no por cómo vaya a salir, pero sí porque es mi música.

–Aunque tendría material compuesto de años pasados.

–Sí que he escrito. En el disco hay once aunque grabamos 16. Las canciones estaban en cajones reales o virtuales, fragmentos que iba componiendo sin querer, otras de más largo recorrido, y las que salieron del confinamiento.

–Le inspiró el encierro.

–Me dio tiempo. Las crisis generan estas oportunidades. Se paró todo y puede acabar las canciones que estaban sin acabar. La idea era hacerlo a fuego lento. Por eso grabamos en Tutu, lo mezclamos en Ovni y lo masterizamos en Metropolis, en Londres.

–Se dio ese capricho.

–En estos 20 años grabando para otros me daba cuenta que ese envoltorio final no viste como merece las canciones si no hay esa masterización final. En vez de gastármelo en una distribución física, preferí invertirlo en una masterización profesional.

–En el estilo sigue la línea del rock clásico suya, de siempre.

–Creo que es una isla en medio del océano, hay influencias americanas pero con el envoltorio de la sofisticación británica. En mi cabeza sería la combinación perfecta entre Bruce Springsteen y “Roxy Music”.

–¿Temática?

–Aunque parezca típico, es como una autobiografía no oficial, no soy yo pero está inspirado en mí. Cada una de las canciones son como los “exemplos” del Conde Lucanor, situaciones de mi vida que se pueden extrapolar al oyente, como “’93” en que hablo de ese año en que me pasan cosas, y cada uno tiene un año clave en su vida.

–Usted estuvo un tiempo fuera de la escena.

–Sí, pasé alejado los primeros años del siglo, desde el 2000. Falleció mi hermano y lo pasé mal. Estuve hundido, lo dejé todo, estuve de baja en el centro en que doy clases. Ya había perdido a mi padre cuando tenía 51 años. Fueron momentos de búsqueda y en 2006, gracias sobre todo a Alejandro Blanco y a Javi Monge, a los “Taxi Drivers”, y a aquellas noches en La Calleja con el equipo que nos ponía Fon, volví a enamorarme de la escena y a sentirme algo de verdad. Luego, gracias a ese círculo, toqué con Igor Paskual, monté los Real Straits”, Jorge Otero me dio la oportunidad de ir de gira con Willie Nile... Volví a ilusionarme.

–Lo de “Real Straits” es grande...

–Desde niño me decía que un día tocaría las canciones de “Dire Straits” con una banda de músicos que fueran amigos. Un día Rafa Kas me dijo “llevas tardando cinco años en hacerlo”. Y has sido cumplir ese sueño. Conciertos de miles de personas con una banda de siete músicos.