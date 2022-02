Acercar la empresa a los escolares para intentar que florezcan las futuras vocaciones emprendedoras. Ese es el objetivo de un programa impulsado por la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar (AEFAS) que ayer se puso en marcha en el IES Aramo de Oviedo y que tiene como meta que once empresarios de gran prestigio de la región inculquen valores como el del esfuerzo o el riesgo a 350 estudiantes de once centros educativos asturianos (tres de ellos en Oviedo). El encargado de abrir esta ronda de charlas fue Jorge Suárez, de la compañía de ingeniería, consultoría y arquitectura Impulso Industrial Alternativo, que aseguró que “las empresas familiares tienen una gran capacidad para vertebrar los territorios y el desarrollo de una determinada autonomía como Asturias”. Pasan las crisis, pero las compañías familiares, impertérritas, resisten cualquier golpe. “Nosotros no cerramos porque si lo hacemos nosotros mismos nos quedamos sin trabajo”, señaló a los estudiantes Jorge Suárez.

¿Cómo sale adelante una empresa familiar? Responde el mismo empresario. “Con muchísimo trabajo, con muchísimas ganas, madrugando mucho y acostándose tarde”. Esa es la receta del éxito. Esa y la de aguantar. Su resistencia ante los golpes de la crisis es enorme. “La pandemia ha sido difícil para todos, pero nosotros no cerramos”, concluyó, “esa es una diferencia importante que tenemos con respecto a otras empresas que lo que buscan son otras condiciones para competir mejor. Nosotros nos quedamos aquí”. La diana de este programa son los estudiantes de tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (la ESO) y de primero de Bachiller, los que están más próximos a tener que decidir su futuro laboral. Las jornadas en Oviedo las abrió David Artime García, director general de ordenación, evaluación y equidad de la Consejería de Educación, que puso el acento en que “esta iniciativa lo que pretende es poner en valor el trabajo que se lleva a cabo en las empresas familiares asturianas y del mismo modo desarrollar el emprendimiento en las aulas”. No será un programa estanco. Los estudiantes también visitarán las empresas para conocer sobre el terreno cómo es el trabajo de estas compañías. “Lo que queremos es que se fomente la cultura emprendedora entre el alumnado, pero dando un paso más allá de lo que es el término empresarial, también se trata de desarrollar esa actitud crítica y proactiva para que el alumnado busque soluciones a distintos problemas que se pueda encontrar a nivel social, cultural o ambiental”, dijo Artime. El presidente de AEFAS, José María Salazar, destacó que “esta es una iniciativa que ya se había desarrollado en otras comunidades con bastante éxito”. ¿Qué buscan los empresarios? “Queremos acercar la empresa al mundo educativo, se habla mucho de ello, pero hay que desarrollar ya iniciativas para hacerlo y, desde nuestro punto de vista, queremos acercar los valores de la empresa familiar a esta juventud que en pocos años tendrá que enfrentarse a una vida profesional”. La siguiente pregunta es obligada. ¿Cuáles son esos valores? “La permanencia, el compromiso con el entorno, el compromiso social...”, destacó Salazar. En el acto también intervino el subdirector general de la Caja Rural de Asturias –uno de los patrocinadores del evento junto con Alsa–, Silvino Urízar. El financiero resaltó que “este programa tiene un calado que llega a personas que igual de otra forma no se podría llegar. La empresa familiar navega a mar abierto en un espacio en el que, a veces, llegan olas de diez o de veinte metros y muchas veces lo hacen con barquitos de pequeño tamaño. Transmitir estos valores a los estudiantes es fundamental”. Por su parte, Carmen Calero, directora del IES Aramo, aseguró que “es muy gratificante ser los primeros en acoger estas charlas”. Y agregó: “Las cosas están cambiando, cada vez se da más valor a lo que supone ser emprendedor incluso en los currículum de las asignaturas”. Los estudiantes de este instituto ovetense visitarán las instalaciones de Impulso el 25 de marzo.