La escritora asturiana María Teresa Álvarez cerró ayer el ciclo de conferencias “Asturias, origen del Camino y de la nación española”, organizado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, con la ponencia “Urraca, la asturiana, y otras reinas de la monarquía astur”. Álvarez señaló que “es triste que no haya quedado constancia documental del papel que desempeñaron las reinas asturianas y que, incluso, no conozcamos los nombres de algunas de ellas”. En su exhaustivo repaso histórico, la autora se preguntó: “¿Qué habrían hecho nuestras reinas si hubiesen sido titulares del trono? ¿Qué habrán hecho sin que haya quedado constancia de ello en la Historia? Porque no debemos olvidar que todo lo realizado por mujeres desaparece de la Historia, es como si su trabajo se desarrollara en terreno pantanoso. Un terreno pantanoso donde las arenas movedizas del olvido son las encargadas de engullirlo”.

Álvarez destacó el amor de Urraca por Asturias, “fascinada con el paisaje, con el que se identifica al instante. También muestra un claro interés por conocer la historia de la monarquía asturiana y se sorprende de los numerosos peregrinos con los que se cruzan en el viaje”. Urraca siempre “se comportará de una forma sensata respondiendo a lo que de ella se espera”. No lo duda: “Doña Urraca amaba a Asturias y a los asturianos, y lo hago basándome en el análisis de su comportamiento. En Oviedo, donde se había casado y tenido un hijo, vivía feliz, sin embargo, no dudó en hacer suyas las reivindicaciones de los asturianos aún sabiendo a lo se exponía”. Esa defensa fue la causa de que se viera obligada a abandonar para siempre la tierra en la que había nacido “y a la se sentía íntimamente unida”.