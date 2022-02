Medio millón más para becas, el presupuesto más alto de la historia según Educación

La concejalía de Educación acaba de aprobar la dotación presupuestaria de la convocatoria de becas escolares 2022-2023, que incluye un incremento de más de medio millón de euros destinado a becas. Ese incremento convierte al presupuesto destinado a becas del próximo curso en el mayor de la historia del Ayuntamiento de Oviedo, según afirma la consejería. Además, explican, hay otra serie de modificaciones beneficiosas para las familias como los cambios en la aplicación del índice de referencia sobre las rentas familiares, el denominado IPREM, cuya aplicación se incrementa, de manera que más familias con mayor renta podrán acceder a estas ayudas, en porcentajes del 100, 75 o 50 por ciento.

En concreto, la aplicación del IPREM se incrementa del 1 al 1,3% para las becas al 100%, del 1,3 al 1,6 para las becas al 75% y del 1,6 al 1,9% para las becas al 50%. Otras de las novedades es que se amplían a periodos no lectivos todos los tramos de becas, desde el 100% al 50% y que se incluyen en los alumnos con derecho a beca a los de educación inclusiva o combinada. La concejala de Educación, Lourdes García, afirmó que “ninguna familia con necesidades y recursos escasos se quedará sin acceso a estas ayudas”.

Análisis bien distinto ofrecieron, desde la oposición, PSOE y Somos. A juicio de los socialistas, PP y Ciudadanos continúan con los recortes en las becas y sin cubrir las necesidades de las familias. “El bipartito se enmienda a sí mismo”, denunció el concejal Diego Valiño, “pero todavía no es suficiente para llegar a todas las familias que tenían derecho a una beca en el curso 2019/20”. En parecido análisis, la portavoz de Somos, Ana Taboada, denunció que “los cambios no supondrán un gran mejora, no llegará, ni de lejos, al nivel de cobertura del tripartito”.