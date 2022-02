Santa Bárbara busca más carga de trabajo para crecer en Trubia

La Fábrica de Armas de Trubia (Oviedo) tiene trabajo asegurado para producir a pleno pulmón hasta, por lo menos, el verano de 2023. Es decir, durante año y medio más. No obstante, Santa Bárbara Sistemas no quiere perder el tiempo y ya anda a la búsqueda de nuevos contratos con los que incrementar la carga de sus talleres y hacerlos crecer. La empresa está en la terna –ya en las posiciones finales– para optar para fabricar blindados para el Gobierno de la República Checa y al de Eslovaquia. Aunque son trabajos de cocción lenta, conseguirlos lleva su tiempo. De conseguir los dos, Trubia podría tener trabajo para hacer 400 blindados más. La compañía ya les ha transmitido a los sindicatos que está en una buena posición para conseguir esos trabajos. Pero hay que esperar.

Por el momento, a corto y a medio plazo, las perspectivas de la Fábrica de Armas son bastante buenas. La fecha en el horizonte es el verano de 2023, para esa estación está previsto que finalice la construcción de los 589 carros de combate que había encargado el ejército británico. Urge, en opinión de la compañía, encontrar una alternativa que sustituya esa carga de trabajo. Teme, Santa Bárbara, que pueda producirse una ralentización del contrato con el ejecutivo de Boris Johnson, lo que podría tener efectos sobre el empleo, avisó a los sindicatos durante una reunión en Madrid para hablar sobre el futuro de sus talleres en España.

La lectura que hicieron los representantes sindicales del encuentro fue positiva, pese a las advertencias de la empresa de buscar nuevos contratos para engordar su actividad. Sobre todo, porque, transmitió la compañía durante el encuentro, “el programa del 8x8 (los blindados que Santa Bárbara está fabricando para el Gobierno español, incluidos dentro de un contrato multimillonario, de 2.000 millones y popularmente conocidos como el Dragón) no es suficiente para garantizar la carga de trabajo para todo el personal directo”. Pero eso, ocurrirá una vez que pase el verano de 2023. A medio plazo. No obstante, los sindicatos temen que la compañía esté preparando el terreno para meterle tijera a su personal de estructura, aquel que trabaja en las oficinas y que en Asturias ronda las doscientas personas. De hecho, sobre este tema la empresa reconoció durante la reunión es que “esta parte de la plantilla no tiene carga de trabajo suficiente a corto medio plazo, independientemente de la adjudicación de los nuevos contratos pendientes”. Eso sí, no entraron a concretar si se van a realizar ajustes. Estas valoraciones llegan solo unos días después de que Santa Bárbara decidiera readmitir a los 28 trabajadores que había despedido a finales de enero. Lo hizo una vez que la ministra de Defensa, Margarita Robles, criticara con dureza esa decisión y llegara a amenazar con revisar el multimillonario contrato del Dragón.

Lo que no se ahondó en esa reunión fueron los planes de la compañía para reorganizar sus talleres en España y que supondría trasladar parte de la producción que se hace en Alcalá de Guadaira (en Sevilla), la del montaje de los blindados, con dirección a Trubia. No obstante, los sindicatos sospechan que la integración llevará su tiempo. Varios meses. Pero, puntualizaron, “es imparable”.

Ahora mismo, en las instalaciones de Trubia se están fabricando tres modelos de blindados. El que más carga de trabajo está generando, en opinión de la plantilla, es la construcción del modelo Ajax, que encargó el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Son 589 vehículos. “Son los que más actividad están generando”, señalan fuentes sindicales. A sumar. En Trubia también se construye el blindado 8x8 Dragón para el Ejército español, que generará actividad hasta 2026 por lo menos. Aún más, en la planta trubieca se están haciendo otros 20 blindados del modelo Ascod 2 para el Gobierno de Filipinas.

Mientras tanto, en Sevilla la presión política, sindical y social va a más. El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, hizo un llamamiento para “hacer un frente común” con el que “defender sin fisuras” el mantenimiento del empleo y de la carga de trabajo en la planta de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira (Sevilla) ante la decisión de la compañía de centralizar su producción en Trubia. El dirigente provincial socialista mantuvo un encuentro en la sede del PSOE con los representantes de los empresarios sevillanos al que también asistieron varios dirigentes socialistas.

Javier Fernández mostró su “preocupación” por el futuro de Santa Bárbara y agradeció que la ministra de Defensa “haya dicho abiertamente que no va a permitir incumplimientos de la empresa”. Y anunció que “el 7 de marzo, la ministra va a mantener una reunión importante con los empresarios sevillanos y les reiterará su compromiso con la viabilidad de la fábrica de Alcalá de Guadaira”.

Más madera. Los representantes empresariales pidieron al secretario general socialista que haga “todo lo posible” para que la compañía cambie sus planes de reestructuración y “no traslade” la producción a Trubia, lo que supondría, opina, “un duro golpe para el empleo, no solo en esta planta, sino en el conjunto de toda la industria auxiliar de la provincia”. El presidente de la patronal Fedeme, Francisco Javier Moreno Muruve, aseguró que “no es cuestión de partidos, es cuestión de puestos de trabajo”. Por eso, agregó que “es vital estar unidos para no perder PIB en Sevilla y que igual de importante que las empresas tractoras es la industria auxiliar que las acompaña”. Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero León, apuntó que “no podemos dejar que la producción de blindados de Santa Bárbara se vaya de su fábrica de Sevilla, que fue el compromiso del contrato, y que, en ese sentido, “confiamos en la labor de las administraciones para que así sea”.