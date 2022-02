El plus de maternidad a los jubilados se operó en Oviedo

José Ramón Varela se jubiló como traumatólogo del Hospital Álvarez Buylla de Mieres hace ahora –más o menos– seis años. De aquella, este médico nacido en León pero afincado en Oviedo durante prácticamente toda su vida no podía imaginar que la reclamación que iba a emprender en los Juzgados, animado por su amigo y abogado Javier Álvarez de Arias –a través de los servicios jurídicos del Colegio Oficial de Médicos de Asturias–, iba a sentar jurisprudencia nacional y abrir la puerta a que cientos de jubilados en Asturias –y miles en España– puedan cobrar un complemento de maternidad en sus pagas de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, que hasta ahora solo percibían las mujeres. Sus pagas, por orden del Tribunal Supremo, engordarán entre 50 y 200 euros cada mes, depende del número de hijos. “Ahora mi nombre ha pasado a la historia jurídica”, bromeaba ayer. Varela tiene cuatro hijos, con lo que ya viene percibiendo el máximo, doscientos euros más cada mes. Él abrió la espita.

“Fue una coincidencia”, asegura, “en el momento de jubilarme coincidió que había salido la sentencia europea. Y reclamamos”. Se refiere a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya le había dado un buen tirón de orejas a la justicia –no era la primera vez– y había sentenciado que los hombres también tenían derecho a cubrir ese complemento en sus pagas de retiro. Las arcas del Instituto Nacional de la Seguridad Social comenzaron entonces a temblar. Mientras tanto, Varela, asesorado por el letrado Álvarez de Arias, iniciaba una batalla judicial en Asturias. Los jueces de la región fueron compresivos con su caso –como suele ser habitual con la justicia asturiana, que suele, mayoritariamente, fallar a favor de los consumidores– y le dieron la razón, torciéndole el brazo a la Seguridad Social. De hecho, lleva tiempo ya cobrando el complemento en su pensión. “Si tengo derecho a ello pues bienvenido sea”, apunta, “además mi mujer, que fue la que durante estos años ha tirado por la crianza de los hijos, no tiene pensión, así que soy yo el que lo cobra”.

El conocido como complemento de maternidad fue una ayuda que puso en marcha el Gobierno del PP allá por 2016 –entró en vigor en enero de ese año– y que tenía como objetivo impulsar la natalidad, desde hace décadas baja en España. La promesa era premiar a aquellos que tuvieran descendencia con un apetitoso incremento de sus pagas de retiro. En los siguientes porcentajes, un 5% más para aquellos que tuvieran dos hijos; un 10% para los que tuvieran tres, y un 15% para los que tuvieran cuatro o más. Traducido a dinero, suponía una subida de entre 50 y 200 euros al mes. Un buen pico. En un principio, tal y como indica el apellido de este complemento –“maternidad”– el auxilio económico iba dirigido a las madres, pero la cuestión no estaba tan clara. La normativa mediante la que se regularon estas subvenciones era ambigua y, claro, los abogados más avispados comenzaron a darse cuenta de que había una puerta por la que poder reclamar que la ayuda llegara también a los hombres.

Los más partidarios a que la subvención se extendiera, sin tener en cuenta el género, fueron –vistas las evidencias jurídicas– los jueces asturianos y los vascos. En este caso, como también ocurrió con otros controvertidos asuntos judiciales, como el de las preferentes o los “swaps” (un tipo de seguro ligado a los créditos), también hubo voces discordantes, y algunos Juzgados españoles de primera instancia tumbaron algunas de las reclamaciones que les fueron llegando. No la de José Ramón Varela, que fue pasando filtros hasta llegar al Tribunal Supremo, la mayor de las instancias judiciales españolas. Su reclamación tocó techo y allí –después del tirón de orejas de Europa– también le dieron la razón en su batalla.

“Lo que no entiendo es que la Seguridad Social no actúe ya de oficio y comience a pagar el complemento sin necesidad de pasar por un Juzgado”, apunta. Eso sí, resalta la labor de los jueces asturianos. “Aquí siempre nos dieron la razón con nuestra reclamación, con alguna variante”, señala. La discusión no era ya si tenía derecho a cobrar este complemento, sino desde cuándo. Algunos juzgados limitaban la retroactividad a los tres meses anteriores a la reclamación judicial –independientemente del momento en el que se hubiera jubilado el afectado–; otros lo limitaban al momento en el que se pronunció el Tribunal Europeo; mientras que otros sí que reconocían que la ayuda debía percibirse desde el momento del retiro. Ahora el Supremo optó por esa tercera vía. La más beneficiosa para los afectados.

El servicio jurídico del Colegio Oficial de Médicos de Asturias tiene en marcha más de 150 reclamaciones, juicios y recursos a través de dos frentes (el de la vía laboral y el de la contenciosa-administrativa por ser los médicos funcionarios del régimen de clases pasivas) para reclamar que esta ayuda en la pensión se generalice entre este colectivo. Las reclamaciones se circunscriben al periodo que va de enero de 2016 a febrero de 2021, cuando este complemento fue modificado por ley para frenar esta fuga de agua. Desde entonces solo lo pueden cobrar aquellas mujeres que hayan tenido que interrumpir sus carreras profesionales para cuidar de sus hijos.

El Tribunal Europeo y el Supremo consideran que el complemento era “discriminatorio”