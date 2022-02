La Cámara de Oviedo organiza una feria de coches que será “la primera de muchas”

Oviedo quiere meter la quinta en el circuito de las ferias comerciales de España. La Cámara de Comercio de Oviedo, junto a la patronal asturiana de talleres y concesionarios de coches (Aspa), tiene previsto organizar una feria de coches seminuevos y de kilómetro cero que se celebrará en la capital asturiana entre los días 13, 14 y 15 de mayo. La iniciativa ya cuenta con el aval del Ayuntamiento, que también colaborará en la organización del evento, y reunirá a más de una treintena de marcas automovilísticas. Y no será una feria aislada.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, destacó que se trata de “un evento muy importante, con el que queremos que la capital sea un referente, queremos convertirla en una ciudad de ferias, será la primera de muchas”. No es la única alternativa en la que trabaja la institución cameral, que tiene entre sus objetivos más inmediatos darle un empujón a esta actividad ferial con la que impulsar la economía capitalina. Además del propio movimiento que genera un certamen de estas características, este tipo de eventos también son, aguas abajo, un importante dinamizador para la hostelería, la hotelería o, incluso, las instalaciones culturales.

La propia dirección de la Cámara de Comercio lleva ya bastante tiempo preparando este evento. Lo tienen ya todo bien atado. La relevancia de la feria lo demuestra el enorme número de marcas que se han comprometido a venir a Oviedo a exhibir sus coches. Los más importantes del mercado. “Va a haber mucha participación, será un éxito”, pronostica Ferreira.

El propósito de la Cámara es que estas actividades feriales que se van a poner en marcha en Oviedo sean un buen complemento a las que ya se celebran en otras ciudades asturianas. “Queremos ir a más, hacer más de estas ferias y que sean más potentes para que Oviedo pueda exhibir el músculo comercial que tiene”, resalta Ferreira.

Hacía mucho tiempo que la capital no acogía un evento de estas características. Hay que echar la vista bastante atrás para encontrar un referente similar. Hace, por ejemplo, ya once años –en 2011– que se celebró una feria que podría tener cierta similitud con la que va a organizar ahora la Cámara. En aquel año la losa de la estación de Renfe acogió la que sería la segunda edición de la Feria de vehículos de ocasión y seminuevos “Ciudad de Oviedo”. Aunque la que tiene ahora entre manos la entidad cameral será de una mayor envergadura. De aquella fueron diez las compañías que participaron, ahora serán el triple.

Y la feria llega en el mejor momento. El mercado de los coches seminuevos y de ocasión está en auge. Las ventas de este tipo de vehículos están subiendo con una tremenda fuerza en la región durante los últimos meses. En gran medida, debido a la indefinición de muchos compradores que no saben por qué turismo optar. Los que tienen motores de combustión (gasolina o diésel) comienzan a estar de capa caída debido a las restricciones que llegan desde Europa. El Gobierno de Bruselas quiere prohibir la venta de automóviles que usen combustibles sólidos a partir de 2050, lo que ya está comenzando a frenar sus ventas en favor de los eléctricos, los enchufables. Serán estos los que tengan vía libre para circular por las carreteras y autopistas comunitarias a partir de ese año. Ni siquiera los híbridos tendrán hueco en ese mapa diseñado por la UE. Esos planes empiezan a calar entre los consumidores que no se atreven a dar todavía el salto a los eléctricos, debido al elevado coste de estos vehículos y la falta de puntos de recarga, por lo que, antes de adquirir un turismo nuevo, suelen tirarse a por los modelos más económicos. De hecho, según los últimos datos recopilados por la patronal nacional de los concesionarios de coches (Faconauto) por cada coche nuevo que se matricula en Asturias se venden tres usados. La desproporción es aplastante. Y destaca la patronal que los seminuevos –o usados jóvenes–, aquellos que no han cumplido todavía los cinco años, se están convirtiendo en un refugio para muchos compradores.

En paralelo a esta feria de coches, la Cámara de Comercio de Oviedo está trabajando en la organización de otros dos eventos de similares características y cuyos detalles todavía no han trascendido. Por el momento, van a ir acelerando poco a poco en el competitivo circuito de las ferias comerciales.