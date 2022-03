Una voz para llenar el Filarmónica

El teatro Filarmónica sucumbió anoche al poderío vocal de la mezzo asturiana María Heres Peláez que desplegó, durante la hora de duración del concierto, todo un torrente vocal bien acompañado de sus múltiples cualidades y su nivel técnico. La tercera y última colaboración de esta temporada entre la Sociedad Filarmónica, la asociación cultural “La Castalia” y el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) fue todo un éxito, tanto a nivel de asistencia como artístico. Y es que no hay nada que más entusiasme a los melómanos ovetenses que un recital lírico, especialmente si se trata de jóvenes talentos del Principado que están llamados a lograr grandes éxitos en el mundo de la ópera y la zarzuela.

El concierto constaba de dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas compuesta por un repertorio cancionístico que abarcó desde “Erlkönig” (Schubert) o “Liebst du um Schönheit” (Mahler) hasta las “Trois chanson de Négresse”, (Milhaud) o “La maja dolorosa”, de Enrique Granados. La segunda parte deparaba un cambio de tercio con la interpretación de arias de ópera, como “Mon coeur s’ouvre á ta voix”, de “Samson et Dalila” (C. Saint-Saëns) o “Qué te importa que no venga” de “Los Claveles” (J. Serrano).

Ante un abarrotado patio de butacas, Heres desplegó todo su torrente vocal, dejando momentos de gran belleza, gracias a la expresividad de su timbre vocal y a su cuidadosa interpretación. Al piano, Mario Álvarez Blanco supo arropar a la mezzo con veteranía y ajustar la articulación para redondear todavía más la velada musical, que el público agradeció con gritos de “¡Bravo!” y estruendosos aplausos.

Agradecida y emocionada, la mezzo pixueta tomó la palabra para agradecer a los asistentes su presencia, hacer extensible su gratitud a su profesora de canto, Begoña García-Tamargo y a su familia y amigos, además de anunciar el concierto del 26 de marzo, en el que se celebrará el vigésimo aniversario de “La Castalia”, tomando parte en el mismo la Orquesta “Oviedo Filarmonía” (bajo dirección de Isabel Rubio) y el tenor Alejandro Roy. A modo de propina, Heres regaló a los numerosos asistentes el zapateado de “La Tempranica”, de Giménez y “Pampamapa”, de Guastavino.