Bomberos y Policía Local de Oviedo reclaman en el Antiguo más personal: “Nos ningunean”

Efectivos de bomberos y de la Policía Local de Oviedo protagonizaron sendas protestas con final en la plaza del Ayuntamiento para exigir al equipo de gobierno más personal e inversiones que permitan modernizar el área de Seguridad Ciudadana. “Nos ningunean. No puede ser que saquen pecho por tener 100 millones de remanente y haya cero inversiones en el cuerpo”, criticaron desde el sindicato policial SIPLA, justo después de que bomberos del Principado y el SEIS intentasen boicotear el Pleno municipal a base de bocinazos.

“No reponen el personal, ni siquiera organizan formaciones y muchos han sobrepasado el límite de horas extra anual en tan solo dos meses”, declaró Iván González, delegado sindical de UGT en el Ayuntamiento, quien también reclamó soluciones desde el Ejecutivo regional para los parques de titularidad autonómica. “Están incluso peor que nosotros, con solo tres efectivos en algunos turnos”, subrayó, recordando que esa limitación de personal impidió atender como es debido el incendio que dejó media docena de heridos en Candás hace unos días.

Los bomberos insisten en que no cejarán en su empeño de exigir una atención digna por parte del gobierno municipal. “Seguiremos protestando hasta que no haya soluciones porque esto no tiene un pase”, apuntó González, quien denuncia una merma de casi 30 efectivos en un par de décadas.