El Pleno de ayer, en el que había que dar cuenta de la liquidación del presupuesto del año pasado, fue también, como era de esperar, el de la bronca fiscal y económica. Gobierno y oposición sacaron pecho y se tiraron las cifras a la cabeza. El concejal de Economía, Javier Cuesta, admitió que su equipo “no está satisfecho con la inversión”, aunque de poco le sirvió la autocrítica para defenderse del chaparrón que, desde la oposición, regó, con los términos de “lastre” (Vox), “inútiles” (Somos) o “cuentistas” (PSOE), los resultados del año pasado, en los que el remanente creció hasta los 109,2 millones de euros, el superávit a los 30 millones de euros y solo se invirtieron 7 millones de un total de 30.

Javier Cuesta se defendió oponiendo los resultados del gasto en las principales políticas públicas y con la promesa de mejorar los resultados con una gran inversión a lo largo de este año. No obstante, matizó después de analizar la inversión “real”, dijo del anterior gobierno tripartito (excluyendo el pago de algunas sentencias millonarias a las que tuvo que hacer frente aquel equipo), “desgraciadamente nuestra inversión en 2021 está en la línea de la de ustedes; pero ustedes estaban satisfechos y nosotros, no. Esa es la diferencia”, concluyó. El edil de Economía añadió, para sacudirse los malos datos de la inversión, los buenos, dijo, de ejecución del gasto en políticas sociales (22,3 millones), fomento del empleo (10 millones) o educación (19,7 millones).

Del remanente, admitió la cifra a la que se ha llegado pero recordó que es un acumulado, que “tiene una historia” de la que el actual gobierno solo es responsable en los últimos años.

Por parte de la oposición, Cristina Coto (Vox) ironizó con la capacidad de ejecución del concejal de Cultura –“se le podrá reprochar otra cosa, pero no su capacidad de fundir dinero”– y censuró que, mientras Oviedo suma millones en los bancos y en el remanente, ni bajen impuestos ni en nóminas de altos cargos. “Son un lastre como Administración, ya los gastaremos otros”, remató.

Rubén Rosón (Somos) se refirió a la liquidación como “el examen de las cuentas” y afirmó que “los números cantan”: “Cuando se suspende con un 2 no valen las excusitas, demuestran que sois unos inútiles, que no sabéis gobernar, o que no os da la gana. Para vosotros, los incrementos salariales; para la ciudad, los recortes”, resumió.

En el PSOE, la concejala Ana Rivas hizo un análisis detallado de la liquidación presupuestaria e hizo ver, para ahondar en los problemas de ejecución, que el año pasado había sido año récord en ingresos del Estado, llegando a aportar en 2021 59,7 millones a la arcas municipales, igual que el Principado, que aportó 17,6 millones. Rivas también afeó que el gobierno de PP y Cs no hayan podido ejecutar todo ese dinero que ahora está en los bancos cuando precisamente estos años se han levantado las restricciones fiscales para poder invertir remanente. “Ustedes no han tenido restricciones”, denunció, “y dice que el dinero en los bancos, esos 121,5 millones de fondos líquidos, servirá para invertir otros años, pero eso solo sería posible si no fuera que cuando vuelvan las reglas fiscales no nos dejarán utilizarlos. Las cuentas tiran por tierra todos sus cuentos”.

El Pleno no había empezado pacífico. La votación de lo que parecía un trámite, el inventario por parte de gestión de patrimonio de los bienes municipales, permitió al PSOE meterle por dos veces el dedo en el ojo al equipo de gobierno. Primero, porque el documento incluye tanto que el callejón de Indalecio Prieto es de titularidad pública como todos los nombres que el anterior gobierno aprobó para sustituir el callejero franquista, y no los que han puesto ahora PP y Cs.

La aprobación de la nueva norma que regulará en Oviedo el impuesto de plusvalía, adaptándolo a la norma nacional que revisa ese tributo tras las sentencias que declararon inconstitucional sus bases reguladoras, anticipó también el debate fiscal. Vox pidió su supresión, Rosón denunció la bajada de impuestos a los ricos y la subida hasta de las tasas del cementerio, y Ana Rivas pidió introducir unas modificaciones en la nueva plusvalía para favorecer la transmisión “inter vivos”. “El debate no da para mucho más”, concluyó Javier Cuesta, “la plusvalía es un impuesto contradictorio y que debería eliminarse desde lo ideológico, pero las corporaciones locales necesitamos los ingresos si no tenemos otras fuentes”.