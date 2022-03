“Hacemos lo que nos sale; como hagas algo para intentar petarlo, enseguida te pillan”

“Siloé” es el dúo vallisoletano formado por Fito Robles y Xavi Road, mitad pop, mitad electrónica, banda ambigua y cambiante que retoma mañana en Oviedo (Tribeca, 20.30 h., 10 euros) su gira de “Metrópolis”, en la que presentará algunas de las canciones de su nuevo trabajo. El Dj de la banda, Xavi Road, atiende al otro lado del teléfono

–¿Nueva gira con nuevo disco a las puertas?

–Queríamos acabar esta gira como dios manda . Por eso queremos centrarnos ahora en estos conciertos que empiezan mañana en Oviedo. Tenemos más canciones pero queremos dedicarles el mimo y el tiempo que necesitan. Aún no tenemos fecha para el nuevo disco pero saldrán nuevos singles.

–“Siloé” en directo, “Siloé” en estudio.

–Nos definimos como banda de directo, si no se nos ve en el escenario es imposible entendernos en su totalidad. Y tenemos dos formatos, jugando también a la dualidad, uno más acústico, a la luz de las velas, con dos guitarras, muy íntimo, conectando mucho con la gente, en teatros, salas más peeuqeñs, Y otro más electrónico en el que mezclamos banda con un Dj set. Esa dualidad cobra todo el sentido en directo, porque fusionamos distintas tendencias artísticas con las que “Siloé” ha evolucionado. En directo estamos conectando mucho con la gente de una manera esencial. Por otra parte, ahora mismo hemos logrado que nuevo estreno sea triple, la canción en su versión normal, la acústica y la versión electrónica.

–¿Y el público no tiene problemas con que esan pop o sean música electrónica?

–Para nada. Gracias a dios está habiendo un cambio de paradigma en cuanto a los complejos y las etiquetas. Ahora mismo, año 2022, se escuchan canciones, no estilos de música. En una “play” de gente de 30 o 40 años puede estar Rosalía, Vetusta Morla, David Guetta y Travis Scott y después un tema de “Izal”, porque las canciones son buenas. Ya no hay tanta tribu, y hoy en día pop es todo lo que la gente hace suyo. Por ejemplo, ahora está volviendo el pop-rock de los 2000. Ya no hay barreras. La barrera es si tu canción es buena y si tu estética conecta.

–¿Y la industria? ¿Es fácil para un grupo llegar al mercado?

–Es complicado. Gracias al director hemos podido vivir muy humildemente. Lo que sucede, como en la econocmía, es que hay menos clase media. El artista que funciona, funciona muchísimo, y el que no funciona, no funciona nada. Nosotros seguimos “working” en nuestro camino y haciendo lo que nos sale, porque como hagas algo para intentar petarlo, enseguida te pillan.

–¿Qué van a hacer mañana en Oviedo?

–Un repaso a toda nuestra discografía en un formato más íntimo, acústico. Vamos a conectar con la gente por la intimidad, la cercanía, ese formato que nos salvó en la pandemia. Tocaremos los tres discos y probaremos algún single nuevo, porque nos encanta probar canciones en directo para ver el “mood” de la gente.

–¿Volverán a Asturias en formato grande?

–La idea es volver. Tanto Cantabria como Asturias han sido nuestros veranos y los disfrutamos mucho cuando vamos.