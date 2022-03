El confinamiento, según Lorca

“En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa ni el viento de la calle”. El confinamiento autoimpuesto de una viuda y su convivencia, difícil, con sus cinco hijas y sus dos criadas estructuran el escenario de “La casa de Bernarda Alba”, la monumental última obra de Federico García Lorca, concluida por el granadino el 19 de junio de 1936, apenas un mes antes del golpe de Estado fallido que derivó en Guerra Civil, y dos meses antes del asesinato del poeta. Obra cumbre de la producción teatral lorquiana, “La casa de Bernarda Alba” llega hoy a Oviedo, al teatro Campoamor (20.00 horas) con un poderoso montaje de José Carlos Plaza y tremendo reparto: Consuelo Trujillo (Bernarda), Rosario Pardo (Poncia), Ruth Gabriel (Magdalena), Ana Fernández (Angustias), Mona Martínez (María Josefa), Zaira Montes (Martirio), Montse Peidro (Amelia) y Marina Salas (Adela). En vísperas de la representación, Consuelo Trujillo, Rosario Pardo y Ruth Gabriel hablaron con LA NUEVA ESPAÑA sobre la obra, las nuevas lecturas que se pueden hacer desde la actualidad y la situación del sector.

Consuelo Trujillo, que interpreta al personaje central de Bernarda, luce un impresionante currículo sobre las tablas. Actriz y maestra de actores, ganadora de dos premios de la Unión de Actores, recibió la propuesta para sumarse al reparto en pleno confinamiento por la pandemia de covid. “Esta obra es un presagio absoluto de lo que iba a pasar en España, los españoles acabaríamos viviendo todo eso: encierro, cárcel, represión, oscurantismo, violencia, muerte. Tiene una potencia tremenda, pero es que además mi madre nació en el 36, el año en el que Lorca escribió la obra, y mi abuela tenía veinte años. La Guerra Civil está en nosotros, en nuestros genes. Pero además, cuando recibí la propuesta fue justo en abril de 2020, cuando llevábamos un mes de confinamiento y parecía que se estaba acabando el mundo”, relata.

“Una de las cosas más llamativas que nos está pasando con esta función”, explica Ruth Gabriel, “es que se trata de un clásico que se ha vuelto muy actual en los últimos tiempos, porque ahora sabemos en nuestras propias carnes lo que es vivir un encierro. Y también vemos, lamentablemente, lo que es que de pronto haya una persona que se erija en dictador absoluto y cómo afecta a los otros personajes, a sus hijas, que de pronto tienen reacciones como las que podrían tener en una guerra. Pensar en ‘La casa de Bernarda Alba’, ahora mismo, a mí me eriza la piel”. Gabriel, ganadora del “Goya” a la actriz revelación por “Días contados” (Imanol Uribe, 1994), trabaja de hecho en su tercer montaje de la obra de Lorca, y es la segunda vez que encarna a Magdalena. “Creo que la edad me ha dado armas para llegar al fondo de esta nueva Magdalena, es algo que antes no podía dar. Pero también he tenido la suerte de trabajar con José Carlos Plaza, que no solo es un director extraordinario, que en mi caso me da además una gran seguridad y puedo atreverme a abrazar este dolor que lleva consigo el personaje.

Rosario Pardo, actriz todoterreno conocida entre el gran público por sus papeles en series como “Cuéntame cómo pasó” o “Doctor Mateo”, encarna a Poncia, la memorable criada de la casa. “Es un regalo de personaje, un poco la pasión de la tierra que se comunica con las hijas. Es la alegría, la tragedia, la que menea la casa. Creo que Lorca quiso transmitir con este personaje las vivencias que él tuvo con su criada, que es la que le introdujo en la música popular y le mostró las relaciones de la burguesía con el pueblo”, reflexiona.

Las tres actrices destacan la dificultad de afrontar una producción de este calibre sin poder realizar ensayos conjuntos y presenciales durante gran parte del proceso. “Llegó un momento que sentíamos que no teníamos referencias. Ensayábamos en plenas oleadas, confinadas, y cuando nos reuníamos no podía venir nadie a los ensayos. Éramos un equipo superreducido y confinado, y la época era un reflejo absoluto del espíritu carcelario y de encierro que tiene la obra. Estrenamos en Alicante, por el Día Internacional del Teatro: el día 27 va a hacer un año. Y al ensayo general no pudo venir nadie, no podíamos cotejar cómo se recibía lo que estábamos haciendo. Así que fuimos al estreno ‘a pelo’, a experimentar totalmente, y nunca mejor dicho, un estreno”, relata Trujillo.

La recepción de la obra fue magnífica, y “La casa de Bernarda Alba” lleva ya un año girando. “Este ha sido un año bastante malo para el sector: se han perdido muchas funciones y los sueldos son los mismos o menores, vamos a peor. Pero con ‘La casa de Bernarda Alba’ la gente está respondiendo. Aunque sea con un aforo al 50 o al 60% la gente llena el teatro, porque tiene ganas de relacionarse y de salir de casa”, sostiene Rosario Pardo.

Un tiempo en el que el reparto ha ido viendo cómo se iban levantando las restricciones, pero también experimentando las sucesivas oleadas, y otros acontecimientos que golpeaban en el ánimo del equipo. “Recuerdo el estreno en Barcelona, que coincidió con todo lo que pasó en Kabul. Salíamos a escena con aquellos velos y sentíamos como que aquello que representábamos estaba pasando en otro sitio del mundo en ese mismo instante”, señala Ruth Gabriel. Ahora, la llegada a Oviedo coincide con la invasión rusa a Ucrania y se produce en vísperas de la celebración del 8M, y de nuevo las escenas de “La casa de Bernarda Alba” parecen dramáticamente premonitorias. “Lorca fue un adelantado a su época. Hizo una obra feminista, en la que se reflexiona sobre cómo la mente patriarcal se perpetúa a través de las mujeres. Tiene una actualidad tremenda porque habla también de cómo ejercemos la violencia sobre los más débiles, como lo hace Putin en este momento sobre Ucrania, y como se ha hecho siempre sobre las mujeres”, concluye Consuelo Trujillo.