El secreto del mejor pote de Oviedo: materia prima y paciencia

Faba de primerísima calidad, berza fresquísima en finos trozos, el mejor de los embutidos de la región y mucha, muchísima paciencia. Así podría resumirse la receta poco secreta del mejor pote, uno de los platos estrella del menú tradicional del Antroxu que durante este fin de semana toma los fogones de las cocinas de decenas de establecimientos hosteleros de la capital del Principado.

Mili Fernández no tiene dudas. La experta cocinera de la Cava de Floro se prepara para hacer frente a más de 150 menús de Antroxu sin escatimar a la hora de recurrir a lo mejor de su huerta. “La berza y el embutido de la Foz de Morcín son la clave de que todo salga riquísimo”, explica en un guiño a su localidad de origen, subrayando la importancia de recurrir a la materia prima de proximidad para conquistar a los paladares más exigentes. “La buena acogida del menú se fundamenta en el excelente sabor y que se trata de unos platos muy adecuados para el invierno”, cuenta Fernández, apuntando como otro ingrediente indispensable “el tiempo y la dedicación al guiso”.

El pote es la estrella, pero la hostelería local también reivindica el poder de atracción de los postres caseros, con los frixuelos como estrella. Todo un arsenal de motivos gastronómicos con los que los establecimientos carbayones prevén llenar los comedores, subrayando que se trata de unas jornadas “ricas y baratas”, pues los bares, restaurantes y sidrerías ofrecen menús con precios que oscilan entre los 15 y 30 euros. “El que no come bien es porque no quiere”, señalan desde la patronal Otea, organizadora de estas jornadas.