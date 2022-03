La receta para reflotar Minas en Oviedo: buscar mecenas que ayuden a los estudiantes

Los antiguos estudiantes de la Escuela de Minas de Oviedo quieren darle un giro completo al centro para asegurar su supervivencia y su permanencia en la ciudad, evitando su traslado al campus de Barredo (Mieres). Reunidos en torno a un “think tank” (algo así como un banco de ideas) unos 70 antiguos alumnos han ido aportando y recopilando ideas para lanzar como salvavidas a la Universidad. Entre las propuestas –que en unos días presentarán públicamente– figura la de incentivar el efecto llamada hacia estos estudios que, defienden, tienen una muy alta tasa de inserción laboral. Para ello, proponen que la iniciativa privada sea la que tome el mando. Es más, alguno de estos profesionales de la industria ya ha propuesto convertirse en “mecenas” para becar a alumnos y ayudarlos en su formación como futuros ingenieros de minas. Un sistema muy popular ya en otros países, y que tiene un doble objetivo. Ayudar al alumno y que las empresas –que son las que suelen hacer de mecenas– hagan cantera ya en la Universidad.

Juan José del Campo, portavoz de este grupo de antiguos estudiantes, asegura que “hay que incentivar ese efecto llamada, gracias a la iniciativa de empresas y de mecenas. Ya hay algún compañero de nuestro grupo que está dispuesto a poner dinero”. Por el momento, este “think tank” –que se opone a los planes del rector, Ignacio Villaverde, de mudar el centro a Mieres– cuenta ya con unos 70 profesionales.

Los antiguos alumnos insisten en que es necesario darles un giro completo a estos estudios. Lo primero es cambiar la forma de acceder a esta ingeniería. “Las notas de corte son un criterio que no guarda relación con la capacitación que tienen los estudiantes para acceder a estos estudios. Son cuestiones que van por dos vías diferentes”, apunta Del Campo.

Antes de llegar a la puerta de Minas hay que incentivar la vocación. Hacer cantera es fundamental. “Vemos que hay desconocimiento sobre los estudios, que están muy condicionados por lo que fue la actividad de la minería. No se ha transmitido a la juventud. Lo que saben es que la empleabilidad roza el cien por cien”.

Pero no solo entre los alumnos anda el juego. El “think tank” también defiende que el claustro de profesores necesita una “profunda reflexión”. Hace falta mayor profesionalidad y mayor calidad en la docencia. Además, es necesario involucrar a los profesionales de la industria en las tareas docentes. La figura del profesor asociado –aquel que no tiene una plaza– está mal usada, denuncian. “Hay casos de profesionales que se han ofrecido a dar clases, incluso de forma gratuita, pero no han podido”, recalca Del Campo. La actual regulación de la actividad docente no permite este tipo de experimentos.

Como ejemplo, asegura que ahora mismo en la Escuela se está preparando una formación específica sobre las nuevas tecnologías en torno al hidrógeno –la que dicen que será la fuente energética del futuro– “es algo que entendemos que deben dar los profesionales, yo mismo me he ofrecido para hacerlo, pero nada”, resalta.

Un camino que defienden con uñas y dientes que ya han seguido otras escuelas de Minas, como la de Londres, es el de la especialización.

Queda un último asunto. El de la permanencia en Oviedo de estos estudios, un tema central. La mudanza sentenciaría a esta carrera, creen los exalumnos. “Por su posición geográfica, la Escuela de Minas ocupa un lugar estratégico, está cerca de la estación de Renfe y de la de autobuses, es muy cómoda.

En unos días el “think tank” hará la presentación de todas estas ideas.

La Cámara de Comercio organiza un foro sobre el precio de la energía y sus perspectivas

La Cámara de Comercio celebra hoy un foro de debate sobre el precio de le energía eléctrica, su situación y perspectivas, que organiza en colaboración con la asociación APQ. Es uno de los asuntos que más preocupan a las empresas y a los consumidores domésticos. En estas conferencias participarán María Fernández Pérez, vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV); Arcadio Gutiérrez Zapico, director del Club Español de la Energía; Loreto Ordóñez, consejera delegada de ENGIE España, y Pedro Sainz de Baranda, consejero independiente de Naturgy. La apertura del acto correrá a cargo del vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. Finalizado el evento, señala este organismo, se abrirá un coloquio entre los participantes. Las conferencias tendrán lugar a partir de las siete de la tarde. La entrada será gratuita, aunque será necesario inscribirse con antelación. La jornada entra dentro del ciclo de conferencias que organiza la Cámara de Comercio para abordar temas de actualidad.