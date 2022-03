Oviedo protege su muralla medieval limitando el tráfico por Paraíso a vecinos, taxistas y ciclistas

Limitar al máximo la circulación de vehículos motorizados hasta la consecución de una solución para la Fábrica del Gas y así salvaguardar las mejoras realizadas en los 300 metros de muralla medieval recientemente restaurados. Esos son los objetivos con los que el Ayuntamiento de Oviedo ha decidido limitar el tráfico por la calle Paraíso a turismos de residentes, taxis y bicicletas. La medida tiene carácter transitorio, pues el equipo de gobierno de Alfredo Canteli admite que estudiará la posibilidad de acometer una “peatonalización dura” en el caso de que prospere algún proyecto, público o privado, para llenar de contenido la abandonada factoría gasística.

El Ayuntamiento culminó a finales del pasado año unas ambiciosas obras de seis meses de duración y 600.000 euros de inversión con los que consiguió erradicar el gran manto vegetal que durante décadas había enterrado el atractivo de los 300 metros de la construcción defensiva medieval del tramo de la calle comprendida entre Azcárraga y Postigo.

El resultado de los trabajos fue objeto de felicitaciones, tanto para los artífices técnicos, el equipo dirigido por el arquitecto José Ramón Fernández-Molina, como para el equipo de gobierno capitaneado por Canteli. A los reconocimientos siguieron las peticiones de poner en marcha medidas para mantener en buen estado el elemento patrimonial y, para ello, el Consistorio planteó la posibilidad de peatonalizar la calle y así evitar que cientos de turismos pasen diariamente junto a la muralla levantada como tarde en el siglo XIII.

La erradicación de la circulación era la solución ideal, pero la necesidad de facilitar los accesos a los vecinos de esta calle y las colindantes llevó al ejecutivo local a buscar una solución intermedia. El Alcalde, Alfredo Canteli, anunció en octubre su intención de que, al menos de momento, el tráfico se limitase a los habitantes de la zona. La acción se tradujo en la reciente colocación de una señal que desde entonces está pillando por sorpresa a muchos conductores que habitualmente atajaban hacia el Antiguo por Paraíso.

Más excepciones

Finalmente, la limitación contempló alguna excepción más que la de los vecinos. En la señalización vertical puede verse que, además de los residentes, los taxistas y los ciclistas también podrán seguir circulando por Paraíso, por lo menos hasta que el Ayuntamiento vuelva a reconsiderar su originaria aspiración de dejar libre de coches a la emblemática calle del casco histórico.

No obstante, no parece que la peatonalización sea algo posible a corto plazo. Independientemente de que todavía no hay ningún proyecto aprobado para rehabilitar la Fábrica de Gas, cualquier actuación sobre la misma requerirá de unas labores de descontaminación de varios meses, lo que, unido a unas hipotéticas obras de rehabilitación hace impensable que la circulación por la calle vuelva a reordenarse en este mandato.