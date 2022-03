El debate de la aprobación definitiva del presupuesto tiene, forzosamente, mucho de déjà vu. En Oviedo, este miércoles, la votación para dar luz verde a las cuentas con las que el equipo de gobierno de Alfredo Canteli tendrá que conducirse a lo largo de los nueve meses restantes, como precisó la socialista Ana Rivas, no lo fue tanto gracias al regreso a la presencialidad. Después de otra temporada a la sombra de la conexión telemética, la sesiones plenarias volvieron en Oviedo al cara a cara y, con las mismas, a la bronca y el rifirrafe en directo, que da más juego y se entiende mejor que el del modelo online. El Alcalde, por mucho que la oposición le eche en cara lo poco que le gusta la presencialidad, lo agradeció inicialmente y formuló el deseo de que la versión presencial sea, a partir de ahora, definitiva. Era un deseo que casi se podría poner en paralelo al otro, formulado por el concejal de Economía, Javier Cuesta, de que los destinos de los dineros con PP y Cs serán siempre los mismos, una seguridad que promete ser, igualmente, definitiva: “Si de algo se puede calificar este gobierno es de previsible; nuestras políticas en materia fiscal, nuestras inversiones, nuestro apoyo a los servicios públicos, sociales, nuestro refuerzo en las áreas de seguridad, empleo... Desde el primer momento hasta hoy hemos hecho lo mismo, no vamos de ocurrencias”.

Oponía Cuesta las líneas maestras del presupuesto a la “montaña rusa” de los años del mandato pasado, y esa dinámica, la del antes/ahora, vertebró, en gran parte, este segundo debate sobre las cuentas de 2022, en el que la oposición acusó al gobierno de no invertir y guardar el dinero en el bolsillo (los bancos) y PP y Cs insistieron en que han ido mejorando en todos los capítulos y van a concluir ahora con un “presupuesto expansivo” dedicado a las prioridades de la ciudad para este año y los que vienen: inversión, consolidar políticas y poner en marcha los proyectos de transformación de la ciudad.

En las lecturas de blanco y negro entre gobierno y oposición, lo que para Cuesta suponía fiscalidad para recuperar la economía, reducir la presión e incorporar incentivos, en la oposición se leía al revés. Cristina Coto (Vox) lo resumió con la idea de que en el anterior pleno ya se había salvado “el decreto social-comunista” de la plusvalía y que “si estuvieran en contra de la bajada de impuestos, bajarían alguno”. Cargó mucho las tintas la de Vox en que el Ayuntamiento ahorra y no invierte, en que está, dijo, “en modo gaseoso, en ganar el relato con propaganda, pero han renunciado al realismo, a lo que necesita Oviedo”. “Cuando un Ayuntamiento se convierte en una entidad de ahorro y no invierte”, concluyó en su primera intervención, “se convierten en el pariente rico de la ciudad, y los ovetenses, en el pariente pobre”.

Rubén Rosón (Somos) atacó la cuestión estructural de las cuentas que reflejan, recalcó, la incapacidad o desidia del concejal. Cuestiones como que el presupuesto vaya a entrar en vigor “tres meses más tarde de lo razonable”, que no haya otro ayuntamiento “con tal remanente de Tesorería” o que “a pesar de que ahora cuentan con todo el beneplácito para gastar dinero, Oviedo tenga menos becas, empleo directo e inversiones que en 2018”. “Las mentiras”, resumió echando mano de uno de sus clásicos, “tienen las patas muy cortas, y tú eres un mentiroso, porque ni vas a pedir ese préstamo ni vas a invertir”, añadió en referencia a Javier Cuesta y las obras financiadas con cargo a un nuevo crédito. Todavía tuvo Rosón otro momento para agitar a la bancada del gobierno cuando ironizó que “el último asalto” al que el concejal se había referido al inicio de la sesión, en alusión al proceso de tramitación del presupuesto, era “el último asalto al tren del dinero”. “Y no se me tome en sentido literal, es un vericueto argumental”, se medio excusó ante las protestas de los ediles de PP y Cs.

Somos, en modelo oratorio cooperativo, compartió tiempo entre ediles, y Nacho del Páramo también pudo afear que no se haya aceptado ni debatido ninguna moción. A esas alturas, el Alcalde ya no pudo evitar un primer aterrizaje en el debate, y les preguntó cómo era posible que “habiéndolo hecho ustedes tan bien, en las elecciones les retiraran el 50% de los apoyos”. Rosón tampoco pudo evitar la réplica, a pleno pulmón, ya sin micro, soltándole al regidor que “los peores resultados electorales de la historia del PP están en tus espaldas”.

Ana Rivas (PSOE) incidió en el retraso, en el incumplimiento de la teoría neoliberal al subir impuestos y contener el gasto y en el abandono de las familias de Oviedo en tiempos de crisis. A todos “salvo a un sector muy concreto, ese que tienen metido en una burbuja”. Pero su primer intervención fue encaminada, más bien, a señalar todo lo que falta en el presupuesto que se acaba de aprobar: el grueso de la reforma del Palacio de los Deportes, las obras para adecuar el Auditorio a la normativa contra incendios, las pistas de atletismo del Naranco, el Palacio de los Niños, el “Silicon Valley” de Ventanielles, la fábrica de Gas, la Vega o el polideportivo de Trubia. “Ni un duro”, denunció Rivas, para estas obras que, con suerte, vaticinó, no empezarán hasta 2023 y no se acabarán hasta 2025. Mismo destino, lamentó, que correrán unos planes Edusi retrasados y con lagunas.

Javier Cuesta se quejaba de este “debate del estado del municipio” al que la oposición había llevado la cuestión presupuestaria y decidió sacar a pasear su “carácter pedagógico”. Explicó en detalle cómo habían bajado los impuestos o cómo el estado del remanente o de la deuda no era peor que el de años anteriores. A Cristina Coto ofreció dedicarle “un par de tardes en su despacho, para explicarle un par de conceptos” sobre Economía: “Y sale planchada”. A la inversa, Cuesta rechazó recibir “lecciones de democracia” de Vox, y ahí se vio cierto viraje de la línea argumental del PP, metido en afearle a Vox que “cuestione las autonomías, la igualdad de oportunidades o insulte a todo tipo de políticos”. Cristina Coto rechazó las clases particulares: “Me va a enseñar a subir los impuestos y no se lo voy a comprar, y las lecciones de entramados de empresas no me van”. También aprovechó para devolvérsela con la crisis del PP y preguntarse si a ella, también, le iban a poner espías.

En la recta final, Ana Taboada tomó la palabra en el tiempo de Somos, no quedándole a Rubén Rosón ni un minuto y provocando el estallido de Canteli, que le cortó con un “¡cállese ya!” al que siguó el reproche del edil morado: “Le están sentando muy mal los plenos presenciales”.