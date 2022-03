Icíar Abad rompe estigmas en el Conceyín: “Hay que identificar los trastornos mentales”

Padecer ansiedad no es estar hecho un manojo de nervios, la depresión no significa estar melancólico y cuestionarse por el suicidio no hace que la gente se quite la vida. Así ha desmontado esta tarde la psiquiatra Icíar Abad algunos mitos alrededor de las alteraciones psicológicas más comunes durante la charla que impartió en el centro social El Cortijo en La Corredoria. Ha sido primero de los coloquios del ciclo “Aprendiendo a cuidarte” de la Escuela municipal de Salud, que la concejalía y el Colegio de Médicos retomaron tras el parón de la pandemia –junto con otro sobre diabetes realizado en Colloto–. El pistoletazo de salida a estas jornadas para acercar el mundo sanitario a los ovetenses, que llenó la sala con numerosos vecinos del Conceyín, cercó un tema tan cuestionado como censurado: los trastornos mentales y el trágico final al que en ocasiones se ven abocados quienes los sufren.

“No cesa de salir información a raíz de los estragos que está dejando la época que vivimos y los médicos queremos mandar mensajes rigurosos”, explicó Abad. La sociedad está inmersa en un mix de acontecimientos estresantes e incertidumbre que conduce a “un estado de malestar que debe ser identificado”, tal y como recomendó la ponente. El primer paso es reconocer los síntomas clave de las alteraciones del estado de ánimo más frecuentes y saber cómo gestionarlos. La Real Academia Española define la ansiedad como “estado de agitación e inquietud”. Es el trastorno más prevalente de todos y se trata de la respuesta natural del organismo ante una amenaza. El problema aparece cuando la alarma no se apaga. “Si ves un león es normal que la tensión se active, pero ante un peligro incierto o inexistente comienza a ser algo que hay que tratar”, afirmó la psiquiatra. Existen indicadores preocupantes como el dolor de cabeza, hormigueos, mareos que culminan en ocasiones en episodios de fobias y situaciones de evitación que impiden el paso a un día a día normalizado. Hay que tener en cuenta, según Abad, que la pandemia de covid, erupciones volcánicas y conflictos bélicos son motivos de peso para pasar por un episodio transitorio de ansiedad o un trastorno adaptativo. “Eso es algo normal y con el tiempo desaparece”, aseguró. Otra gran problemática es la depresión, agravada por el desconocimiento y los estigmas que carga. A pesar de ser la cuarta causa de incapacidad a nivel mundial, la sociedad aún considera que es una elección de quien lo padece. “Muchas veces se fuerza a las personas deprimidas a levantarse de la cama o a estar bien, solo porque la sintomatología no es física, como cuando te rompes una pierna”, contó la psiquiatra. Por eso, es necesario familiarizarse con sus efectos y en especial armarse de paciencia para no autoexigirse más de la cuenta. “Si es alguien de tu entorno el que está sufriendo una situación similar se debe dejar a un lado el juicio moral , que solo genera más culpa, y permanecer a su lado durante los pequeños signos de mejora”, recomendó Abad, quien también advirtió que la recuperación es lenta y tortuosa: “El ánimo es lo último que vuelve durante el proceso de recuperación”. Por desgracia, el desconocimiento o la imposibilidad de hablar de este tipo de sensaciones agravan la situación hasta el punto en el que muchos acuden al desesperado “quitarse de en medio”. En ocasiones son adolescentes que durante tiempos difíciles solo ven en perspectiva de blanco y negro debido a falta de experiencia que da la veteranía en desgracias: “La gente que ya ha pasado por situaciones así sabe que se puede salir adelante”. La gran pregunta: ¿Se debe hablar del suicidio? “Sí”, afirmó Abad, pero en aras de prevención y sin caer en el amarillismo, ya que en ocasiones son los falsos mitos los que empujan a saltar: “Quien avisa no lo hace”, “quiere llamar la atención”, “es imposible impedirlo”. Esta drástica medida casi siempre se puede impedir, ya que quien la lleva a cabo busca acabar con algún tipo de sufrimiento. La cuestión es focalizarlo y tender la mano.