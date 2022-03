La falta de un informe de los servicios de la Dirección General de Patrimonio, vinculados a la Consejería de Cultura, amenaza con volver a retrasar las obras del recinto de la Florida que está llevando a cabo el Ayuntamiento en una parcela municipal en la zona Este de la ciudad y donde el equipo de gobierno de Alfredo Canteli confía en alojar parte de la programación de la feria de la Ascensión, a finales de mayo. Así lo denunciaron esta mañana la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, y el concejal Nacho del Páramo, que acusaron al gobierno ocal de "ocultar información" sobre "la legalidad" de estas obras.

Una de los aspectos más polémicos de esta obra tiene que ver con su proximidad al Camino de Santiago, al encontrarse el equipamiento dentro de la distancia mínima de protección de este trazado histórico. Somos detectó hace meses que el expediente del proyecto no tenía el preceptivo informe de la Dirección General Patrimonio, obligatorio en este tipo de obras y presentaron un recurso en este sentido. Pasados tres meses sin respuesta, Somos se ha dirigido directamente a la Consejería de Cultura donde les comunicaron que la petición de información sobre le informe de Patrimonio no se cursó. Desde Somos consideran que el escrito registrado por ellos en el Ayuntamiento ha sido bloqueado y, en palabras de Taboada ""escondido en el cajón, como se hacía hace no muchos años en este Ayuntamiento". Por su parte, Del Páramo considera que "esto es una clara obstrucción a las tramitaciones administrativas que el Ayuntamiento tendría que hacer por ley".

En Somos consideran "muy grave" esta situación y advierten que puede ocasionar la parálisis de la obra. "El informe de patrimonio es imprescindible para esta obra, sin él sería una actuación al margen de la ley" sentencian Taboada y Del Páramo.