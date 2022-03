El Ayuntamiento diseñará su propio plan del Cristo si fracasa el que está en marcha

Tras el varapalo al plan del Cristo que ha supuesto el rechazo del Ministerio del Interior al traslado del cuartel de la Policía, pieza que vertebraba económicamente la operación, las dos administraciones con capacidad de maniobra en los terrenos del viejo HUCA, el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias, tratan de recomponer el puzle con lo poco que queda del dibujo inicial. Mientras el concejal de Urbanismo de la capital, Nacho Cuesta, aseguraba que el municipio “asumiría las actuaciones urbanísticas que necesita el barrio” dentro del propio Plan General de Ordenación si fracasa el documento especial ahora puesto en entredicho, el Principado indicó que adelantará la transformación que afecta a sus terrenos (41% del total) sin dar por muerto el convenio vigente.

En principio, las dos administraciones dan a entender que hay colaboración entre ambas partes y voluntad de salvar el plan del Cristo, pero ninguna entra al detalle de cómo será posible mantener todo el trabajo desarrollado en los últimos siete años si la Policía Nacional, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, no entra en la operación y, por tanto, no hay aprovechamientos urbanísticos que financien el derribo de edificios, la construcción de equipamientos y la generación de un bosque urbano.

El Principado parece haber encontrado una tercera vía acogiéndose a ese capítulo que se introdujo en el convenio llamado el “mientras tanto”, y, así, señala que “una vez que Interior ha manifestado sus dudas sobre el programa de necesidades y la propuesta de ubicación recogida en el proyecto, pondrá en marcha el desarrollo de la ordenación urbanística que afecta a sus terrenos en el Cristo”. Eso significaría que la Administración regional, con el fin de actuar “cuanto antes”, como también recalca, impulsaría un nuevo plan especial, pero limitado a sus terrenos, sin la parcela de la Policía Nacional (16,5%), ni la de la Tesorería de la Seguridad Social (28,5% correspondiente a la Residencia) ni la del Ayuntamiento (14%).

En esos terrenos propios el Gobierno regional desarrollará parcelas destinadas a equipamientos de nueva construcción y rehabilitará el edificio de los Hongos. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial hace especial hincapié en que “tendrá la oportunidad de rehabilitar y devolver a Oviedo” esta pieza, obra de Álvarez Castelao y Francisco de Saro de 1964.

En todo caso, y al margen de ese nuevo proyecto, la Consejería también insistió, a través de un comunicado hecho público en la tarde del jueves, que el plan del Cristo sigue según lo previsto y apremia al Ayuntamiento para que lo tramite. Matizan que del convenio inicial Ayuntamiento y Principado desarrollaron conjuntamente “tres de las cinco fases establecidas en el protocolo”, que incluían un proceso de participación, el concurso de ideas que ganó el equipo de Hucamp! y la redacción de los documentos urbanísticos.

“Esto significa que en este momento el Ayuntamiento de Oviedo ya dispone de esta documentación y que deberá tramitarla”, concluye tajante. No aclara la Consejería si hay negociaciones con Interior para que acepten lo que en esos documentos está previsto (plan especial del Cristo y revisión parcial del Plan General) y solo matiza que “estas transformaciones urbanísticas complejas son carreras de fondo a medio y largo plazo que implican el compromiso firme de todas las administraciones actuantes”. “El Principado”, concluye, “siempre ha querido dotar a Oviedo de una serie de equipamientos que permitan impulsar la actividad económica”. Pese a las buenas intenciones para continuar colaborando en el Cristo, esos planteamientos para seguir la tramitación casan mal con la postura del Ayuntamiento, que da más por muertos que por vivos el planeamiento y la tramitación municipal pendiente. Nacho Cuesta explicó ayer que trabajará “mano a mano con el Principado para sacar el plan del Cristo adelante”, pero acusó también a los socialistas ovetenses de “tratar de dinamitar” el proceso. Respondía de esta forma el teniente de alcalde a unas declaraciones del líder de la oposición, el socialista Wenceslao López, que ayer, tras el anuncio del Ministerio del Interior de su rechazo al proyecto, culpó del “bloqueo y la parálisis” de estos terrenos a “la falta de gestión y dedicación” de Nacho Cuesta. “Si Interior o la Tesorería de la Seguridad Social tenían discrepancias, podrían haberlas planteado mucho antes”, añadió el portavoz del PSOE. Cuesta replicó que los reparos de Interior era algo de lo que ellos “habían venido advirtiendo desde hace tiempo, de manera reiterada en la comisión y también en el Pleno municipal”. El varapalo, relató, “es la consecuencia de haber hecho las cosas rematadamente mal en el mandato anterior, al haber suscrito el tripartito, con López a la cabeza, un protocolo urbanístico inasumible que no era más que papel mojado, ya que no contó con dos de los actores principales, los propietarios de los terrenos, el Ministerio del Interior y la Seguridad Social”.