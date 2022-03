El escritor y guionista Martín Casariego Córdoba (Madrid, 1962) presenta esta tarde a las 19.00 horas en el Club Prensa Asturiana su novela “Demasiado no es suficiente”, tercera entrega de la serie protagonizada por Max Lomas. Casariego, licenciado en Historia del Arte, es hijo del pintor y arquitecto asturiano Pedro Casariego Hernández-Vaquero, figura clave de la arquitectura española en la segunda mitad del siglo XX. Su novela “Qué te voy a contar” ganó el premio “Tigre Juan” que concede Tribuna Ciudadana. Junto con David Trueba y Emilio Martínez-Lázaro escribió “Amo tu cama rica”, que fue llevada al cine.

–Una nueva aventura de Max Lomas. ¿El lector se encontrará muchas sorpresas?

–Un cambio importante es que en “Demasiado no es suficiente” no aparecen ni García ni Elsa, personajes fundamentales de “Yo fumo para olvidar que tú bebes” y de su continuación, “Mi precio es ninguno”. Hay nuevos personajes, como un psicópata, una mujer complicada. Aparecen la mafia búlgara y el edificio Windsor, que se incendió en extrañas circunstancias en 2005 y que fue proyectado por mi padre, asturiano, por cierto.

–¿Por qué escribe novela negra y por qué es escritor?

–Me gusta mucho como lector. Y también como escritor, pues permite jugar con lo mismo que con cualquier otra novela, pero siendo más natural. Escribo porque cuando era un adolescente soñé con escribir historias que pudieran gustarme tanto como algunas de las que había leído.

–Le comparan con Boris Vian... ¿Le gusta?

–¡Me encanta! Boris Vian es uno de esos autores por los que van pasando los años –murió en 1959– y sigue pareciendo igual de joven, fresco y moderno que entonces. Me han influido muchos autores y sin duda uno de ellos es Boris Vian, por su humor, su ritmo y su desparpajo.

–Es concejal en Madrid.

–Soy concejal independiente por la lista de Cs. Es algo completamente nuevo para mí, que nunca he militado en ningún partido. Por desgracia, he tenido que aparcar un tiempo la escritura.

–El Ayuntamiento de Madrid parece un lugar interesante para encontrar argumentos...

–¡Ja, ja! Sí, ahora, por primera vez ha habido sospechas de actuaciones irregulares, por el caso del supuesto espionaje encargado por el PP y relacionado con Ayuso. Sinceramente, creo que el alcalde, José Luis Almeida, no ha tenido nada que ver con todo eso, si es que ha existido algo, que está por demostrar.

–¿Qué papel juega Asturias en su vida?

–Sentimentalmente, uno muy importante. Mi padre era de Oviedo y he pasado algunos veranos en Luanco y en Posada de Llanes, en esas edades que marcan tu vida. ¡La primera copa de mi vida yo creo que me la tomé en ‘Valpa’, una discoteca de Luanco! El primer premio que gané fue el “Tigre Juan”. Tengo familia aquí, aunque vengo menos de lo que me gustaría. Aunque suene cursi, podría decir que llevo a Asturias en mi corazón.

–¿La creatividad se ve afectada en tiempos convulsos?

–No, los tiempos convulsos pueden ser muy inspiradores, fíjese en “Guerra y paz”. Eso sí, para escribir hace falta tiempo y calma tras la convulsión.