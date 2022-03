Música para los idus de marzo: "Forma Antiqva" presenta "Giulio Cesare in Egitto" en Oviedo

Aarón Zapico no pierde de vista lo que pasa en Ucrania: “Los artistas, los creadores, somos personas de nuestro tiempo. No puedes abstraerte de lo que está pasando. Pero es que además esto nos está afectando personalmente porque tenemos justo a lado a alguien que sufre esta tragedia en primera persona”. El director de orquesta se refiere al contratenor ucraniano Konstantin Derri, que participa en “Giulio Cesare in Egitto”, la ópera de Georg Friedrich Haendel que “Forma Antiqva”, con Zapico como director, presentará mañana a partir de las 20.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe, dentro del ciclo “Conciertos del Auditorio”.

“Konstantin tiene a sus padres ahora mismo huyendo en la frontera de Polonia, su madre está muy grave, en un hospital, por el corazón. Y él, que está viviendo el horror en primerísima persona, hace precisamente de Ptolomeo, un personaje que canta una aria, de las más famosas, en la que está insultando al tirano, llamándolo indigno”, relata Zapico. La circunstancia por la que atraviesa Konstantin Derri hace que la representación de este sábado sea aún más emotiva para el grupo y para un Aarón Zapico que siente auténtica devoción por la obra de Haendel y que sonríe con la coincidencia de que se vaya a representar en Oviedo tan cerca de esos idus de marzo (el día 15 de marzo según el calendario romano) en los que fue asesinado Julio César. “Creo relativamente en las coincidencias, hay alguien manejando las cartas de una manera tremenda. Esta ópera fue uno de los primeros discos de mi vida, una grabación de hace tropecientos años, y la primera ópera barroca que escuché. Quedé alucinado, eran casi cuatro horas de música y no había un compás que pudieras decir que sobraba o que era un poco flojo. Haendel tenía una calidad, como creador cultural, que piensas: ‘Ni Scorsese hace esto’. Tiene una calidad de 10 sobre 10 durante toda la obra, es un derroche de calidad”, reflexiona Zapico. Para su presentación en el Auditorio, “Forma Antiqva” ofrecerá la ópera prácticamente íntegra, con apenas unas pequeñas modificaciones que no afectan para nada al núcleo de la obra. “Solo se omite la participación de dos personajes que son anecdóticos, la ópera se presenta prácticamente íntegra. Esto es complejo, sobre todo cuando analizábamos dónde se ponía la pausa, porque es un espectáculo de una duración inusual. Pero es una gran oportunidad para el público, porque además contamos con una nómina de cantantes de una calidad excepcional, todos ellos entre los mejores solistas que se pueden ver hoy en España”, relata Zapico. Además de Derri, actúan en la obra: el contratenor Christopher Lowrey (como Julio César), la soprano Carolyn Sampson (Cleopatra), la contralto Hilary Summers (Cornelia), la mezzo Maite Beaumont (Sesto Pompeo) y el barítono José Antonio López (Achilla). La producción solo se ha visto antes en el Palau de la Música de Barcelona, donde se estrenó anoche.