En poco más de una semana llega la primavera, y nada mejor que celebrar su llegada con un evento gastronómico y musical inolvidable, de esos que dejan huella y de los que se hablan durante días, semanas o incluso meses.

El sábado 19 de marzo, a partir de las 21 horas, el espíritu “Flower Power” invadirá los salones Reconquista, Covadonga y Patio de los Gatos del Hotel de la Reconquista de Oviedo, escenario de una fiesta que nadie querrá perderse. La buena música, la gastronomía de excepción y el buen rollo ya han confirmado su presencia, y todos aquellos que quieran hacer lo mismo no deben esperar más para adquirir su entrada en la página web primaveraoviedo.es o en la recepción del hotel ovetense. Hay dos opciones: sólo fiesta y una consumición –a partir de las 23 horas–, o cena coctel y fiesta con una consumición.

Los indecisos han de saber que la cena cóctel incluye aperitivos como un taco de bonito del norte con tartar de tomate del Narcea; blinis con qureso azul, anchoa y mermelada de pimiento; torto de maíz y morcilla con cebolla caramelizada; croqueta de compango; langostino crujiente con ali-oli de menta, corneto de cabracho y mahonesa cítrica; empanada o bao de carrillera melosa y mayonesa de la huerta, así como jamón ibérico puro de bellota al corte y quesos asturianos y sus contrastes. Los más dulzones no deben preocuparse, pues también habrá mini tartas caseras y brochetas de fruta de temporada. Para beber, vino blanco DO Rueda, vino tinto DO Rioja Crianza y agua mineral, cerveza, refrescos y zumos. Nadie podrá quejarse.

Cartel musical de primer nivel

Si en el apartado culinario el listón está muy alto, en el musical no se queda atrás, pues los encargados de amenizar la jornada serán Mario Naves Dj, quien durante el cóctel pinchará vinilos de grandes éxitos de décadas anteriores; OKKA Dj y David Motilva, quienes pondrán ritmo a la fiesta posterior a la cena junto a uno de los grupos asturianos con más éxito de los últimos tiempos: los Testigos. Con sus versiones del pop español de las últimas décadas, la formación integrada por Enrique Dembinsky, Sergio Kauso, Daniel Rodríguez y Pelayo Pastor, son actualmente uno de los principales reclamos de todo evento que se precie. Alaska, Los Secretos, Hombres G, El Último de la Fila, Radio Futura, Julio Iglesias, Raphael o Vetusta Morla.No hay artista o grupo que se les resista.

El próximo sábado 19, la cita con la diversión está en Oviedo. Para que luego digan que en la capital nunca se hace nada...