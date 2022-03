La Policía investiga acosos y peleas entre estudiantes de varios colegios de Oviedo

Las peleas, las agresiones y las amenazas entre adolescentes no son una realidad nueva, pero sí su difusión por redes sociales y el mayor riesgo que esa exposición extra de violencia, humillación o acoso entre menores supone. Un nuevo caso de este tipo está sacudiendo desde el pasado fin de semana a muchos adolescentes de varios centros educativos de Oviedo, hasta el punto de que ayer la Policía Nacional se vio obligada a realizar un gran despliegue en las inmediaciones de un colegio.

Fuentes de la investigación confirmaron que se está investigando un supuesto caso de acoso y amenazas vinculado a una paliza grabada con el móvil que presuntamente se habría producido el pasado fin de semana en la ciudad y que ha involucrado a alumnos de varios centros educativos. Los hechos sucedidos ayer fueron el penúltimo episodio de una serie de incidentes, agresiones y mensajes virales, mezclados con falsos rumores que se fueron encadenando desde el pasado fin de semana.

Supuestamente, y según el relato de jóvenes conocedores de los hechos, un grupo de adolescentes, estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, llevaba acosando desde hacía tiempo a otro joven, grabando las agresiones con el móvil y subiéndolas a las redes sociales. El momento más crítico de esa dinámica violenta se habría producido el sábado, día 5, cuando, tal y como recoge un vídeo difundido masivamente a través de grupos de mensajería, seis de estos agresores obligaron a su víctima a que les besara los pies, momento que aprovecharon para darle patadas en la cara.

Si bien esta nueva agresión habría sido difundida en primera instancia por los acosadores, fueron luego otros compañeros del agredido, tratando de poner fin al “bullying”, los que siguieron reenviando masivamente el vídeo. En ese momento fue cuando hubo cierta confusión y algunos bulos que relacionaban erróneamente lo sucedido en Oviedo con el fallecimiento de un menor en otra localidad asturiana.

Los dos hechos no guardaban ninguna relación, pero fue suficiente para que la grabación se volviera aún más viral. Además, otras publicaciones en redes sociales empezaban a señalar los perfiles de los agresores y a reclamar acciones contra ellos con mensajes como “a ver si os rompen la cara”.

Esos mensajes habrían derivado, supuestamente, en una convocatoria para dar una paliza a los agresores, lo que motivó, ayer a la hora de comer, el fuerte despliegue policial en las inmediaciones de uno de los colegios en los que cursan estudios.

Los agentes escoltaron a algunos alumnos a la salida y mantuvieron su presencia a esas horas, supuestamente para evitar incidentes, aunque consta que están abiertas investigaciones por todos estos hechos. Fuentes de uno de los centros donde cursan estudios algunos de los adolescentes involucrados en este caso explicaron que la dirección del colegio “condena cualquier acto de violencia” y se ha puesto “a disposición de la policía en todo lo que sea necesario”.

Lejos de bajar la tensión entre los grupos de jóvenes involucrados, a lo largo de la tarde ayer hubo nuevos vídeos y grabaciones compartidas por redes sociales. En una de ellas se ve a un grupo de chicas agrediendo a otra, que llora y grita durante el ataque, y que, supuestamente, sería la novia de uno de los agresores del primer caso. Entre los mensajes trasladados entre los jóvenes, ayer hubo también voces que pedían parar la espiral de violencia tras estas nuevas grabaciones.

“Entiendo que los cinco chorbos esos tengan su merecido”, escribió un joven en sus redes, “entiendo que la gente esté enfadada con toda esa peña, pero llegar a tal punto de que una chica tenga que pedir ayuda a gritos... ¿Tanto castigo se merece? No hagas lo que no te gustaría que te hagan por mucha venganza que quieras. Sabemos todos que eso tampoco está bien. No queréis que haya ‘bullyng’, que se aprovechen de los indefensos y es lo que estáis haciendo”.