A veces la realidad supera a la ficción y al argumento de la mejor novela negra. El escritor Martín Casariego, uno de los maestros del género en España, lo dejó ayer claro en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA al referirse a la actualidad de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Putin es el malo de esta historia, un hombre que ha envenenado a gente. Eso es indiscutible”.

El autor, concejal independiente por la lista de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, presentó su nuevo libro, “Demasiado no es suficiente” (Siruela), la tercera entrega de la serie protagonizada por Max Lomas, que ha atrapado a miles de lectores.

“Por encima de todo me gusta escribir; en literatura el primer mandamiento es no aburrir, y yo me lo aplico”, señaló el escritor, al que presentó Tino Pertierra, periodista de LA NUEVA ESPAÑA y escritor, que destacó los brillantes argumentos que construye Casariego, hijo del arquitecto asturiano Pedro Casariego, autor entre otras obras, de la malograda torre Windsor de Madrid.

“Al escribir un libro te encuentras con dificultades, te asaltan dudas; escribir tiene algo de reto, como todas las cosas que te gustan en la vida que exigen un esfuerzo, por eso cuando lo consigues la satisfacción es mayor”, indicó.

Casariego vive ahora la nueva experiencia de la política y también la caída del partido que le llevó en sus listas. “Entré en la política por casualidad y ahora es muy triste ver lo que pasa con un proyecto de centro que yo considero necesario para España”, aseguró. “A Pedro Sánchez le interesa más que exista Vox que a Ciudadanos le vaya bien”, añadió. Con “El juego sigue sin mí” (Siruela, 2015), Martín Casariego, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense, ganó el premio de novela “Café Gijón” 2014. En 1989 obtuvo el “Tigre Juan” con “Qué te voy a contar”. En 1991, junto con David Trueba y Emilio Martínez-Lázaro, escribió “Amo tu cama rica”. La novela “Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero”, vendió más de 210.000 ejemplares, fue traducida a varios idiomas y llevada al cine con gran éxito.

José Manuel Abascal y su retrato de la vida olímpica, el lunes