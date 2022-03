"No pararemos hasta ver las máquinas trabajando", claman los vecinos del barrio ovetense del Cristo ante el fracaso del plan especial

El previsible fracaso del Plan Especial del Cristo por el rechazo de dos de los propietarios, el Ministerio del Interior (Policía Nacional) y la Tesorería de la Seguridad Social, a las compensaciones que se les ofrecía en el planeamiento ha vuelto a levantar en armas a los vecinos del Cristo. Hartos de ver, desde hace quince años, la ausencia de proyectos para que el traslado del HUCA no acabara en el abandono total que reina ahora en la parcela, los vecinos anuncian nuevas movilizaciones, exigen a las administraciones que cumplan con las promesas de regenerar el ámbito y aseguran que no pararán en sus acciones de protesta hasta ver las máquinas trabajando en la zona: “Ya no valen los dibujinos”.

Mientras colectivos vecinales como “SOS Viejo Hospital” o la asociación vecinal y comercial El Cristo, Montecerrao, Llamaquique y Buenavista condenaban el nuevo revés a los planes de regeneración urbana, las administraciones involucradas, local y regional, volvían ayer a manifestar su apoyo al desarrollo del ámbito. Desde el Principado, la portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, insistió en el comunicado realizado el jueves por la Consejería de Medio Rural y Ordenación del Territorio: el Gobierno de Asturias “tiene un compromiso firme” con la regeneración urbana que “se mantiene intacto”; se pondrá en marcha en sus terrenos y se pondrán a disposición de Oviedo varias parcelas y el edificio de Los Hongos. La portavoz del Ejecutivo de Adrián Barbón también señaló que “en la medida en que vayamos avanzando se irán conociendo nuevos detalles”, y en ese sentido también el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, dio a entender que hay que esperar. “Vamos con el Principado a esperar un poco a que repose”, explicó el regidor, quien recalcó que el parón urbanístico no compete a la ciudad: “No es un tema nuestro”. El alcalde de Oviedo recordó que la Tesorería y la Policía han cambiado de criterio y, aunque insistió en que la postura municipal pasa por “desarrollar y no poner pegas”, también admitió que “si los propietarios se echan para atrás” poco puede hacer el Ayuntamiento. Desde la asociación del Cristo-Montecerrao denuncian que la operación, ahora fallida, es “el mayor fraude patrimonial inmobiliario, muchísimo mayor que Villa Magdalena”. Sin el acuerdo de las partes, indicaron, “todo se queda en agua de borrajas” con la “consecuencia colateral de la prolongación de los abandonos de las soluciones revitalizadoras de los barrios”. “Los vecinos, comerciantes y empresarios afectados estamos mas que hartos de tantos desprecios políticos, mentiras y las deleznables manipulaciones desde hace mas de 15 años”, concluyen. Desde el colectivo “SOS Viejo Hospital”, uno de sus portavoces, Nacio González, volvió a atacar el problema original de “falta de planificación”, cuando empezó a hablarse de trasladar el Hospital sin trabajar en el futuro de los terrenos. En todo caso, ante el problema del fracaso del plan, exigió “buscar soluciones, que los políticos dejen de echarse al culpa unos a otros y asuman sus compromisos con los programas con los que se presentaron a las elecciones”. Los vecinos insisten en que se siga trabajando en el proyecto que está aprobado y que, si no se puede contar con una de las piezas que financiaban la operación con aprovechamientos urbanísticos, “se dediquen partidas suficientes para sacar del abandono esa zona calificada de estratégica”. “Los vecinos no nos vamos a resignar a ver que el único destino es ser un plató de series de desastre nuclear o aparcamiento incontrolado, vamos a marcar un calendario de movilizaciones y no vamos a parar hasta no ver las máquinas trabajando. No nos valen ni planes guapos ni dibujinos de colores, los papeles tienen que salir de los cajones y plasmarse en el terreno”. Los vecinos también reclaman que las administraciones guarden un mínimo cuidado en el mantenimiento de la parcela. Así, denuncian que los pasos peatonales negociados con el anterior Gobierno regional se han convertido ahora en una zona de tránsito habitual de vehículos que afecta a los desplazamientos a pie de los vecinos y en donde, además, la Policía Local se niega a actuar porque no lo considera un vial municipal. Tras el rechazo formal del Ministerio del Interior al contenido del plan especial, que ahora debía empezar a tramitarse, queda esperar la respuesta oficial de la Seguridad Social, que ya anunció sus reparos con los aprovechamientos que se les ofrecía y la posible convocatoria de una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento del proyecto por parte del Principado de Asturias. Somos: “La gente paga el pato del politiqueo del PP y el PSOE” El grupo municipal de Somos Oviedo considera “un jarro de agua fría” la debacle del plan de El Cristo-Buenavista tras el rechazo del Ministerio del Interior a los aprovechamientos en su parcela, que debía sostener económicamente toda la operación. El concejal morado Nacho del Páramo, ante la caída del plan de El Cristo-Buenavista, ha declarado que “este resultado es otra gota más en el vaso de la gestión del PP y el PSOE, incapaces de llevar nada a buen término, de ponerse de acuerdo, vuelven a dejar a Oviedo abandonado”. En opinión de Del Páramo se trata de “un jarro de agua fría no solo para los vecinos de la zona, sino para todo el municipio”. “Es la gente la que paga el pato del politiqueo del PP y el PSOE”, señala el concejal morado. “El bipartito de los fracasos”, concluyó el edil de la formación morada y exedil de Urbanismo, “carece de proyecto alguno de ciudad, no tiene perspectiva de futuro, ni tiene capacidad de gestión para poner Oviedo en marcha más allá de subirse los sueldos y hacer recortes”. Vox: “Ayuntamiento y Principado hicieron todo mal desde 2014” La portavoz municipal de Vox, Cristina Coto, certificó ayer “la defunción del anunciado plan del Cristo”, al afirmar que “las informaciones conocidas acerca del fracaso del plan del Cristo son un escándalo, pues lo que se deduce es que Ayuntamiento y Principado llevan haciendo todo mal desde 2014, año del traslado”. “Si la Policía Nacional”, razona Cristina Coto, “ya planteó en 2014 unas exigencias que fueron ignoradas y, a mayores, en 2017 Ayuntamiento y Principado impulsaron una reordenación urbanística sin contar con Madrid, estamos ante un gravísimo caso de negligencia”. “Que tanto el Ayuntamiento como el Principado tiraran hacia adelante pese a conocer las peticiones económicas de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Policía Nacional solo se entiende en el contexto de un objetivo claro de engañar a los ovetenses”, añadió. Coto resaltó que Ayuntamiento y Principado llevan siete años ocultando estos reparos. “A la farsa se ha sumado Canteli suplicando el apoyo del PSOE, un imposible tal y como advertimos desde Vox”, sentenció.