La ampliación de la depuradora de San Claudio permite a Oviedo expandirse al oeste

La mejora de la depuradora de aguas residuales de San Claudio (Oviedo) permitirá la expansión urbanística por el oeste de la capital asturiana, más allá de Las Campas. Hasta ahora la baja capacidad de esta instalación había estrangulado ese crecimiento. Ya no será así. La directora general del Agua del Gobierno del Principado, Vanesa Mateo, señaló ayer durante una visita a esta instalación que el exiguo volumen de trabajo de la depuradora estaba “impidiendo el crecimiento de esta parte de Oviedo, porque si no tienes capacidad para el tratamiento de las aguas residuales no se dan licencias de obras para nuevas construcciones”.

Entrando más al detalle, en unos días culminará de forma definitiva la ampliación de esta depuradora, tras meses de trabajo. Esta instalción entró en funcionamiento en 1995 y forma parte del sistema de saneamiento de la cuenca del río Nora, en la zona central de Asturias, y da servicio a una parte importante del concejo de Oviedo. Aunque fue diseñada con una capacidad máxima de tratamiento de 220 litros por segundo y para atender a una población no superior a los 20.300 habitantes, en 2021 la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España (Acues) puso en marcha unas obras de ampliación que aumentaron su capacidad de tratamiento a los 1.300 litros por segundo, con lo que ahora podría prestar servicio a una población de 129.000 habitantes. El crecimiento de la ciudad la había estrangulado. El coste de la ampliación de esta depuradora ascendió a 14 millones. El 65% de esa cantidad la financió Bruselas a través del Fondo de Cohesión de la Unión Europea, mientras que el Principado se hizo cargo del porcentaje restante. El convenio firmado en su momento entre el Ejecutivo asturiano y Acuaes incluía que este organismo se echaba sobre las espaldas la explotación de la depuradora ovetense. Sin embargo, a partir del uno de junio ese plazo expira y será el Principado el que se haga cargo de la gestión. El Gobierno ya había tomado el control hace un tiempo de la depuradora de Villapérez. De esta forma, el Principado recupera la depuración de todas las aguas de Oviedo, así como de gran parte de los concejos del área central de Asturias. Así lo puso de relieve la viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñí, que también participó en la visita institucional a esta instalación. Según destacó las obras en la depuradora han permitido, además, instalar “un sistema puntero en el tratamiento de los olores, que se tratan de manera biológica eliminando las bacterias que, además, tiene un coste de explotación menor”. Poniendo las cifras sobre la mesa, Roqueñí resaltó que en San Claudio se habían invertido en total 14 millones de euros; mientras que en Villapérez –donde también se habían realizado actuaciones de mejora años atrás– las obras habían tenido un coste de 27 millones. Por su parte, Vanesa Mateo destacó que gracias a las obras mejorará también la calidad de los ríos que cruzan o pasan cerca del concejo ovetense, especialmente el Nora.