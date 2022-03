El “efecto HUCA” tenderá a igualar las rentas por barrios en Oviedo, según los expertos

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en el barrio de La Cadellada, ayudará a que las diferencias de las rentas que cobran los habitantes del centro y el sur de Oviedo (que andan rondando los 30.000 euros) y los del Norte –los más cercanos a este enorme complejo sanitario y cuyos ingresos son más bajos– acaben por ir convergiendo poco a poco. Igualándose. El pronóstico lo hacen los sociólogos y expertos en análisis económico de las ciudades de la Universidad de Oviedo, que ponen el acento en que el hospital acabará teniendo un gran efecto dinamizador sobre barrios como el de La Corredoria, Pumarín o el Milán, cuyos vecinos tienen ahora unas rentas que pueden llegar a estar 16.000 euros por debajo de las de los habitantes del centro.

No obstante, ese camino a la convergencia de las rentas llevará algo de tiempo. No es una senda corta. Esta vez la advertencia la lanza el investigador del laboratorio de análisis regional (Regiolab) de la Universidad de Oviedo, Fernando Rubiera Morollón. “Una instalación como un hospital es capaz de cambiar estas tendencias en las rentas porque a su alrededor genera alquileres, nuevas promociones de viviendas y atrae a profesionales jóvenes con buenos sueldos”, señala. Es la juventud de los profesionales que se asientan en estos barrios la que provoca que los efectos en el incremento de la renta tarde en notarse aún unos años. Pero la convergencia llegará. “Aún es pronto, porque a corto plazo no se notan estos efectos, suelen ser más a medio plazo. Aunque seguramente que ya esté teniendo algún tipo de influencia sobre la zona, probablemente sin este tipo de equipamiento las rentas de estos barrios serían menores”, sostiene Rubiera.

Hay determinados equipamientos que pueden tener este efecto de arrastre al alza de las rentas, a juicio de los expertos. Uno es un hospital, y otro es un campus universitario. Precisamente, las dos instalaciones que abrazan al barrio de Pumarín. Aunque Rubiera Morollón insiste en otro factor, en el futuro económico de estas zonas del norte de la ciudad tendrá un efecto decisivo el desarrollo urbanístico que se pueda articular en el entorno de la antigua Fábrica de Armas de La Vega y que ayudaría a acercar a algunas zonas del norte de la ciudad al centro. “Oviedo es una ciudad bastante homogénea, con barrios de clase media-alta, otros de clase media, y un tercer tipo de clase media baja, es una ciudad en la que no se perciben segregaciones sociales”, sostiene Rubiera Morollón. Esto ocurre, en buena parte, porque la capital asturiana no ha sido una gran receptora de población inmigrante. Y esta ha tendido a concentrarse más cerca del centro. Eso también tiene una explicación. “La población extranjera suele venir sin coche y busca zonas para vivir que no sean muy caras y que no estén muy alejadas”, apunta.

Un análisis muy similar hace el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo Sergio González Begega. Haciendo una analogía, señala que es muy probable que en Pumarín y La Corredoria está sucediendo ahora mismo –o, en su defecto, algo muy similar– a lo que ocurrió hace décadas en Buenavista y el Cristo cuando en esos barrios se asentaron algunas facultades universitarias y el ya antiguo HUCA. “Tiene todo el sentido del mundo que en esas zonas las rentas tiendan a crecer porque la actividad que genera el nuevo hospital es intensísima y crea a su alrededor una actividad inmobiliaria que es más cara, de hecho, algunas promociones de aquella zona tienen ya precios altos”, apunta Begega. Es el “efecto HUCA”.