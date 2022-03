“La sobriedad de Zurbarán resulta muy contemporánea”

La cineasta Arantxa Aguirre (Madrid, 1965) presenta hoy en Oviedo, dentro de la Semana del Audiovisual Contemporáneo (SACO), su documental “Zurbarán y sus 12 hijos”, centrado en una serie de trece cuadros del genial pintor barroco, “Jacob y sus doce hijos”. La película, presentada por la propia cineasta, se proyecta esta tarde, a partir de las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica. Previamente, a partir de las 18.00 horas, Aguirre guiará una visita por el Museo de Bellas Artes de Asturias, deteniéndose en varias de las obras de la colección permanente, entre ellas los dos formidables lienzos de Zurbarán que se conservan en la pinacoteca: “Cristo muerto en la cruz” y “El infante P. Bustos de Lara”.

–¿Por qué Zurbarán?

–Es uno de nuestros más grandes, grandísimos, pintores. Para mí, ha sido una oportunidad magnífica de adentrarme en su personalidad y en su obra, y de conocerlo a fondo. España tiene muchos grandísimos pintores, y no da la vida para profundizar en todos. Hacer esta película, a mí, me ha permitido descubrir a un pintor que ya me gustaba en un principio, pero que cuánto más lo conocía, más me gustaba. Con los grandes artistas pasa que el tiempo que tú inviertes en ellos, te lo devuelven multiplicado con creces. Es una experiencia muy enriquecedora que espero haber transmitido también a los espectadores.

–¿Cómo afronta, desde lo visual, el abordaje de una obra tan potente como la de Zurbarán?

–Cuando tengo que hacer este tipo de trabajos siempre trato de establecer un diálogo con el artista. Y por supuesto me influye muchísimo su estética y su manera de retratar, esa sobriedad tremenda, esa contundencia, ese ir a lo esencial y no perderse en ramificaciones. Uno tiene que escuchar con los ojos, observar su manera de entender el cuadro, la composición, la forma que tiene de comunicarse y de narrar, y ser muy sensible a ese camino. He tratado de dejarme impregnar por el arte de Zurbarán y que la película estuviera a la altura, que pudiera sostener con dignidad y contundencia el poderío y las imágenes de Zurbarán. Que fuera un diálogo con sus obras, no un reportaje en el que te acercas desde afuera sino una conversación entre el lenguaje pictórico del artista y el fílmico.

–Antes de la proyección guiará una visita por el Bellas Artes. Entiendo que se detendrá en los dos zurbaranes de la colección, ¿no?

–Desde luego, además no los había visto. Estuve hace cuatro años en SACO, presentando “Dancing Beethoven”, pero fue una visita rápida y no pude pasarme por el museo. Así que veo también esta visita como una oportunidad de descubrirlos, contando además con el bagaje de estos años, en los que he leído gran parte de lo escrito sobre Zurbarán y hemos viajado mucho para ver sus obras, sobre todo a Francia, donde están muchos de sus cuadros porque se llevaron muchos en la Guerra de la Independencia, pero también se compraron muchos después, porque cuando allí lo descubrieron enseguida lo apreciaron.

–Se puso de moda.

–Claro. En su tiempo había estado muy de moda, pero cuando llegó Murillo lo eclipsó un poco. Perdió su momento y, tras su muerte, cayó un poco en el olvido. Fueron los franceses quienes lo redescubrieron y empezaron a apreciarlo, y también los ingleses. Ahora nos resulta muy contemporáneo, porque esa sobriedad conecta mucho con la sensibilidad contemporánea.