La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) cita a sus socios el día 24 en el Calatrava para convocar elecciones

Los casi 4.000 socios de la Sociedad Ovetense de Festejos recibirán próximamente una llamada a pasar por las urnas. La junta directiva del colectivo, desvinculado del Ayuntamiento desde 2018, ha convocado una asamblea general para el próximo día 24, en el Calatrava, al objeto de convocar elecciones a la junta directiva. Su actual presidente, el exconcejal socialista Alfonso Camba, todavía no ha decidido si optará a la reelección. “Todos los escenarios son posibles”, indica.

Camba accedió a la presidencia en junio de 2020 tras año y medio como vicepresidente de la junta directiva encabezada por el arquitecto Felipe Díaz de Miranda, cuya candidatura resultó vencedora de las elecciones que tuvieron lugar a finales de 2018, en las que derrotó en las urnas a la lista liderada por Milio’l del Nido. El relevo en la presidencia fue pactado previamente e incluía que Díaz de Miranda pasara a ocupar el cargo de vicepresidente.

La directiva se había puesto objetivos ambiciosos para este mandato como asumir la organización del Día en América en Asturias, uno de los platos fuertes de San Mateo, pero sus planes se vieron truncados por la pandemia. Paralizada la actividad festiva, la sociedad reorientó sus esfuerzos en sobrevivir y adaptarse a su nuevo estatus jurídico tras desligarse completamente del Ayuntamiento, que había ostentado el control de la entidad fundada en 1947.

Esta convocatoria electoral llega después de que el Principado haya dado el visto bueno a la reforma estatutaria de la SOF, según la cual, los mandatos de la directiva pasarán de tres a cuatro años y se establecerá un límite de dos mandatos para los presidentes. Del mismo modo, se moderniza el funcionamiento interno con la posibilidad de votar telemáticamente o el uso del correo electrónico para comunicarse con los socios.

Si los socios respaldan el próximo día 24 la convocatoria electoral, la nueva junta directiva resultaría elegida a finales de abril. De momento no se ha postulado ningún candidato, ni siquiera el propio Camba, quien no descarta ningún escenario. “A día de hoy no sé si encabezaré una candidatura, si lo dejaré o si concurriré en la lista de algún candidato”, explica Camba, que afirma estar meditando su futuro. “Es un cargo que si lo vives con interés y pasión transmite mucha tensión”, explica el profesor jubilado.