El Ayuntamiento teme que la crisis duplique el coste de las obras municipales este año

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, asumió ayer que la crisis económica agudizada por la guerra en Ucrania también llegará a notarse en las finanzas municipales, que, “inevitablemente tendrán que revisarse”.

El Ayuntamiento de Oviedo asume que el encarecimiento del coste de las materias primas y la escalada de los precios de la energía y los combustibles acabarán repercutiendo, si no de forma directa, sí en las obras pendientes para realizar a lo largo del año.

El coste energético que paga el Ayuntamiento de Oviedo no tendría que sufrir muchos vaivenes, toda vez que se acaba de licitar un contrato que fija un precio para los próximos meses y sobre el que no habrá variaciones. Cuestión distinta son los cinco meses, de noviembre a marzo, que el Ayuntamiento tuvo que contratar a precio de mercado a EDP al haber finalizado el contrato y no haber podido adjudicar el nuevo, y que ahora se tendrá que pagar con un suplemento de crédito.

“Si ibas a ir 15 días de vacaciones con la mujer, este año vas 10, eso es economía”, explica el regidor

El problema viene más del coste de las nuevas obras, que como se acaba de ver con la ampliación del Hospital de Cabueñes corren el riesgo de quedar desiertas si se mantienen los costes previos antes de que se agudizase la crisis económica. Trasladando ese caso, se estima que el alza de los costes de la obra pública puede rondar un 91%, lo que en cuanto a las inversiones de Oviedo previstas para este año podrían suponer 22 millones de euros más respecto a los 24,7 previstos en el presupuesto. Canteli, a preguntas de los periodistas y convencido de que el Gobierno central debe “bajar los impuestos y no meter la mano en el bolso de esta forma tan agresiva”, explicó que en el caso de Oviedo “habrá que hacer algo” frente a la coyuntura económica. “El Ayuntamiento”, explicó, “intentará mantener las luces prendidas, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo y creo que Javier (en alusión a Javier Cuesta, el concejal de Economía) ya está pensando para revisar el presupuesto general, negociando mejores precios”.

Canteli no detalló en qué términos se revisará el presupuesto, más allá de ese suplemento de crédito que tendrá que articularse para hacer frente a los cinco meses de consumo eléctrico a precio de mercado, que habrá que empezar a pagar ahora y cuya factura se está acabando de calcular estos días. Lo que sí dijo, a modo de resumen del impacto de esta crisis, es que “si al final vamos a gastar más dinero, inevitablemente habrá que revisar”. “Si ibas a ir con la mujer de vacaciones quince días, este año vas diez porque el gasóleo se lo llevó”, ilustró el regidor, “eso es economía pura y dura”.

Canteli aprovechó también para criticar al Gobierno central por la repercusión, dijo, de los impuestos en los combustibles. “Esperemos que se solucione pronto, pero tienen que meter mano a esos impuestos brutales, los eléctricos, el gasoil, no tenemos por qué pagar otra vez los impuestos con la subida del crudo”. El alcalde de Oviedo citó las palabras del nuevo líder de los populares en España, Alberto Núñez Feijóo: “Decía que el Gobierno estaba haciendo caja, ¡claro que está haciendo caja, son miles de millones! Yo uso poco el coche, pero hay gente que lo tiene que utilizar a diario para trabajar, y en eso nadie piensa, el Ayuntamiento ayudará en lo que pueda, pero hay que bajar impuestos y no meter mano en el bolso de la gente de forma tan agresiva”.

Desde el resto de los grandes ayuntamientos asturianos, Gijón, Avilés, Mieres y Siero descartaron modificaciones sustanciales en sus presupuestos, aunque admitieron que los gastos extra derivados de la crisis económica y de la guerra en Ucrania se podrían afrontar, según los casos, con incorporaciones del remanente. A los municipios, de forma excepcional en los últimos años, se les ha permitido utilizar el dinero sin gastar de los últimos años.