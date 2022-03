“Hacer ‘Blancanieves’ marcó mi carrera; son 104 minutos de música, la totalidad de la película”

El cantante y compositor Alfonso de Vilallonga (Barcelona, 1962) hará triplete en la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Este jueves, a las 20.00 horas y acompañado por el “Darling String Quartet”, dirige y protagoniza “Un cabaret de cine”, en el teatro Campoamor. El jueves, a las 18.00 horas, acudirá al Aula Severo Ochoa de la Universidad de Oviedo para impartir la conferencia “Música de autor para cine de autor”. Y el sábado, de nuevo en el Campoamor y a partir de las 20.00 horas, presentará el cine-concierto “Blancanieves”, en el que Oviedo Filarmonía –con Vilallonga interpretando varios instrumentos– interpretará en directo la banda sonora de la película de Pablo Berger, una composición con la que Vilallonga se alzó, hace una década, con el Goya a la mejor música original.

–Impresiona que una década después de su estreno, siga la vida comercial de “Blancanieves”, y más en un formato atractivo como este, con música en directo.

–Sí, es fantástico. Lo hicimos el primer año, cuando se estrenó, con una orquesta pequeñita montada en Barcelona. Lo presentamos en el Liceo y en la Zarzuela, y luego lo llevamos por España, en muchas ciudades de Alemania y en Nueva York. La última vez que lo hicimos fue justo antes de la pandemia, tuvimos que parar un par de años. Por eso, volver a hacer este espectáculo me hace mucha ilusión.

–¿Era consciente, cuando le ofrecieron el proyecto, que le iba a acompañar tantos años y que iba a ser tan importante en su carrera?

–No, no era consciente, principalmente porque no tenía tiempo. Fue tan intensa toda la creación... Con el estreno ya me di cuenta de que habíamos hecho una cosa bastante importante. Y, efectivamente, marcó bastante mi carrera, porque no he hecho una banda sonora tan completa, con tanta música distinta y que además ocupa la totalidad de la película: son 104 minutos de música.

–Una película muda, en la que su música lo ocupa todo. Una golosina para un compositor, ¿no?

–Sí, todo. Cuando vi la peli por primera vez con música pensé: “¡caray!”. Porque era todavía más larga de lo que acabó siendo y me acojoné un poco al principio, porque solo hay dos silencios en toda la película, dos pausas dramáticas. El resto va empalando todas las piezas: ahora una banda sonora clásica, ahora piano, ahora un solo de flamenco, una pieza de cámara, algo de jazz, una sección muy divertida con acordeón, banjo y ukelele... Es una banda sonora muy colorista y muy llena, con una paleta de colores muy completa.

–Llega a Oviedo con un segundo espectáculo, “Un cabaret de cine”. ¿Qué le va a plantear al público?

–Es algo que vengo haciendo desde hace cierto tiempo, un cabaret no en el sentido de cabaret de revista, de piernas, plumas y pelucas, más bien de “Music Hall” de París. Es un cabaret de cantautor, en el que meto alguna canción de cine mía, y otras en inglés, castellano y francés. Hay un poco de show, es un espectáculo musical donde yo canto mis canciones, temas divertidos que van contando un poco la historia de mi vida musical y sentimental.

–Se enmarca en una programación que incluye el “Cabaret” de Fosse, en su cincuenta aniversario.

–Claro, de ahí la idea. Incluso hacemos el tema de “Willkommen” de “Cabaret” y luego ya entramos un poco en mi terreno, casi todo es material propio. Creo que, para los momentos que estamos viviendo, es bastante apropiado. Ahora, en el que todo es más enlatado y más uniforme, es un espectáculo bastante fresco y bastante desenfadado, con un gran nivel musical.

–¿Cómo ve al público? ¿Percibe que se ha perdido ya el miedo?

–Creo que sí, poco a poco lo vamos perdiendo. Lo que pasa es que ya están tardando un poco en sacar lo de las mascarillas. No sé aquí, pero en Barcelona ya ni se habla de todo esto. La gente enseguida nos olvidados de estas cosas malas, y espero que no nos lo recuerden próximamente. Pero sí, el público está más animado y este verano va a haber muchos conciertos.

–“Blancanieves”, el cabaret... casi ni le pregunto si está con algo más.

–Tengo dos cosas. Saqué un disco el año pasado pero con la pandemia hay que reestrenarlo todo. Es un disco de canción francesa en general, con temas propios, titulado “Hors de saison” (“Fuera de temporada”). Todavía estoy haciendo conciertos con ese disco. Y ahora estoy empezando una banda sonora con Pablo Berger, que ahora está haciendo una película de animación, “Robot Dreams”. No sé si llegará a finales de año: la música tiene que estar para octubre.