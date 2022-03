La Corredoria se los lleva al huerto

Los huertos de La Corredoria se han convertido en un oasis de 50 metros cuadrados para quienes los cosechan. Las 74 parcelas licitadas por el Ayuntamiento cuentan con propietarios que acuden casi a diario para confraternizar y alejarse del ritmo frenético de la ciudad. Parejas jóvenes y jubilados coinciden en estos terrenos donde afloran numerosas frutas y verduras. “Si no fuera por mi huerto no sé que haría cada día, se me caería la casa encima", confiesa Benito Salgado, usuario veterano desde el comienzo de la iniciativa.

