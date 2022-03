El Seminario tira de cantera: veintiséis sacerdotes ordenados en la última década

La Iglesia asturiana tiene motivos para el optimismo. El Seminario Metropolitano de Oviedo afronta este sábado su particular Día del Seminario, coincidente con la jornada festiva de San José, con la satisfacción de haber propiciado la ordenación de 26 nuevos sacerdotes para la diócesis en los últimos diez años. “No está mal, pues permite que a día de hoy los curas sigan yendo a muchos pueblos de Asturias donde no llega el médico ni la escuela”, comenta Sergio Martínez, rector del Seminario, con motivo de un acto de puertas abiertas en el que tres alumnos relataron los motivos por los cuales decidieron enfocar su vida hacia el sacerdocio.

A pesar del envejecimiento de la población asturiana y la crisis de vocaciones acentuada durante las últimas décadas, las instalaciones de Prao Picón acogen en sus aulas a día de hoy a 24 seminaristas de los que la mitad pertenecen al Seminario Metropolitano, diez al Seminario Redemptoris Mater y otros dos a la asociación de fieles católicos Lumen Dei. “Son refuerzos para los 299 curas que siguen yendo a pueblos donde dan misa, aunque sea cada quince días”, explicó Martínez, dando por hecho que la Iglesia deberá concentrar su actividad futura en “las ciudades y villas” a coste de limitar la atención a las pequeñas parroquias. “El problema no es que no haya curas, es que no hay gente”, subrayó el religioso, destacando el compromiso de los curas que siguen atendiendo las peticiones de los menguantes vecinos de las aldeas asturianas.

“Empecé Derecho, pero estaba claro que tarde o temprano me llegaría la vocación de ser sacerdote” Pelayo Díaz Avello - Seminarista ovetense

El rector presentó la conmemoración del Día del Seminario de este año bajo el lema “Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino”, que abarca una serie de actos de celebración programados el fin de semana y que tendrán como argumento principal mañana el encuentro entre el Arzobispo, Jesús Sanz Montes, y las familias de los seminaristas, previo a una eucaristía en la Capilla Mayor, prevista a las 20.00 horas. Acto que incluye el rito de admisión del seminarista Dimas Fernández.

Fernández fue uno de los tres protagonistas de un acto organizado para dar a conocer el día a día y funcionamiento interno del Seminario. Este vecino de Valdesoto (Siero), de 33 años, explicó como a pesar de la llamada de Dios tardó en dar el paso de ingresar en el centro de formación. “No me atrevía”, confiesa el sierense, carpintero durante una década sin llegar a desvincularse de la Iglesia. “Soy de una familia con fuertes convicciones religiosas y desde muy joven ya era catequista”, apuntó el alumno de 4º curso que en la celebración de este viernes verá confirmada simbólicamente su admisión como seminarista.

“Si volviera a nacer, volvería a seguir este camino porque seguir a Cristo no vale la pena, vale la vida” Andrés Camilo Cardozo - Seminarista ovetense

El caso tiene semejanzas con el de Pelayo Díaz Avello, el seminarista más joven de Asturias. “Espero que alguien me quite pronto el puesto”, indicó este joven ovetense de 21 años –nieto del cronista oficial de la ciudad fallecido en 2002, Manuel Fernández-Avello– al que la cuarentena sirvió como impulso para tomar la decisión más importante de su vida tras años de muchas dudas. “Empecé Derecho porque no sabía a quién remitirme para entrar en el Seminario, pero sabía que tarde o temprano me llegaría la llamada, como ocurrió durante el confinamiento”, apunta un Díaz , que de pequeño jugaba a oficiar misas y este año está ya en segundo curso. “No tengo miedo, estaré a disposición de la Iglesia”, respondió ante la posibilidad de que una vez ordenado sacerdote tenga que coger las riendas de varias parroquias ante la escasez de religiosos.

“Siempre estuve muy cerca de la Iglesia y tras trabajar diez años como carpintero me atrevía a dar el paso” Dimas Fernández - Seminarista de Valdesoto (Siero)

Ordenaciones

Mucho más cerca de esa meta se encuentra Andrés Camilo Cardozo, ovetense de origen colombiano, que el próximo 5 de junio a las seis de la tarde será ordenado diácono transitario junto con otros cuatro alumnos del Seminario, a los que acompañarán dos nuevos diáconos permanentes y tres nuevos sacerdotes formados en el centro de Prao Picón: David Álvarez, Pedro Martínez y Natanael Valdez.

Cardozo cuenta con titulaciones en Informática y Filosofía, aunque su horizonte es convertirse en cura. “Quiero ayudar en la sociedad que me ha tocado vivir, que no es mejor ni peor que la de otras épocas”, declara como muestra de su voluntad de entregarse a los demás, convencido de que su felicidad está vinculada a la religión. “Si volviera a nacer, volvería a seguir este camino porque seguir a Cristo no vale la pena, vale la vida”, indica el todavía estudiante de 29 años, que después de la Semana Santa deberá decidir formalmente si sigue adelante con su intención de convertirse en diácono. “Si sabe que es el 5 de junio es que lo tiene muy claro”, bromeó Sergio Martínez al final de la jornada prefestiva.