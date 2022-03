“¿Vamos a acabar quemando libros de Dostoyevski porque es un escritor ruso?”

El cineasta Manuel Martín Cuenca se considera “un veterano de SACO” con sus cuatro asistencias. En plena preparación de “El amor de Andrea”, su nuevo proyecto, llegó con el tiempo justo para presentar en el Filarmónica su última película, “La hija”. La quiere, cómo no, aunque ya tiene “muchas ganas” de perderla de vista después de tantos meses viajando con ella. Pero asistir a la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo y conversar sobre ella le hace “mucha ilusión”.

–Es que el proceso vivido con esta película ha sido muy largo, sobre todo por la pandemia. Ya el rodaje lo fue porque se hizo en tres estaciones. Es claramente la más larga de mi vida. Y no soy gran fan de las promociones, lo hago porque hay que vender la película.

–¿Contento con la acogida?

–Dentro de la situación actual, hemos salvado los muebles en taquilla y ha tenido muy buena crítica, con alguna voz discordante que hay que aceptar.

–Jugó con los géneros en ella.

–He hecho una película desde las tripas aunque soy consciente de que tiene una estructura final que tiene mucho que ver con el suspense. Pero no vivo la película de manera intelectual, me interesa el planteamiento y el reto de la puesta en escena desde un punto de vista muy de oficio artesano. Fue muy divertido rodar a mi manera unas escenas de acción con las que agarrar al espectador por las tripas. Era mi objetivo.

–¿Cambiaría algo de lo rodado una vez pasado el tiempo?

–Si la rodara ahora sería distinta. Hago bastante autocrítica. Una vez montada y estrenada y vista con espectadores, y tras evolucionar como persona, haría algunas cosas de otra manera. Cada día rodaje es único. La energía puede cambiar. El cine es captación de un espacio y un tiempo. Insisto: soy un cineasta muy poco intelectual, todo lo que pienso, luego lo cambio. Mi convicción es que el cine es un acto espontáneo. A diferencia de la fotografía, el cine atrapa una sombra, un fantasma. Fija el tiempo con la duración del plano.

–La interpretación del asturiano Javier Gutiérrez es muy, muy austera...

–Sigo un modelo conductista. Me siento un cineasta de acción porque son las pequeñas acciones las que retratan una conducta. Desde la mayor depuración busco la pura acción del personaje. Los seres humanos ocultamos nuestras emociones, las tenemos pero las mantenemos dentro. Eso pido a los actores. Odio el sentimentalismo en la interpretación. Lo detesto. Espantoso.

–Cualquier persona puede ser un monstruo...–No descubro nada. Cualquier persona que mire a su alrededor sabe que un ser humano puede ser capaz de lo mejor y de lo peor. El miedo influye decisivamente. No comparto el relato de buenos y malos. Ahora los malos solo son los rusos, y ocurren cosas terribles con la cultura rusa, retirar una película de Tarkovsky en la Filmoteca andaluza, no programar a cineastas rusos en festivales... ¿Estamos locos? ¿Vamos a acabar quemando libros de Dostoyevski? Así somos los seres humanos. Y encima lo celebramos. No voy a defender a Putin, por supuesto, que ha invadido otro país, pero Occidente también tiene mucha responsabilidad. –El miedo, decía. ¿Lo teme?–El miedo manipulado, la obediencia. La construcción de un relato informativo crea una realidad paralela. Nosotros hacemos cine, hacemos una representación, una ficción. Pero ahora mismo las redes y algunos medios aparentemente están dando información y, en cambio, hacen más ficción que nosotros. Durante la pandemia me sentía dentro de una. Cómo unos líderes políticos se servían de ella, incluida la puesta en escena. Al principio la mascarilla no hacía falta, luego pasamos de usar guantes a no necesitarlos... Y ahora no nos quitamos las mascarillas en exteriores por lo que puedan decir. Al final, los gobiernos, los medios, los ciudadanos actúan porque no vaya a ser que el de al lado nos diga algo. Quitas a Tarkovsky porque a ver si te viene un espectador y te pregunta por qué pones una película rusa. Así no hay líos, la quitas y listo. Total, si solo la van a ver tres. –¿Se muere el cine en el cine?–En salas se estaba recuperando y llegó la pandemia. No estoy en contra de las plataformas pero el acto emocional y afectivo de ver una película se banaliza. El conocimiento está ligado a lo emocional. No somos máquinas. No somos datos. El cine como experiencia está dejando de existir. No es lo mismo encender y apagar la tele con un mando que estar en una sala. El mundo está cambiando, al público joven le da igual, e igual tiene razón.