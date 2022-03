Las discotecas piden investigar una fiesta en el Reconquista

El abogado Pedro Fanjul, en representación de la asociación de empresarios de salas de fiestas y discotecas, trasladó esta semana un ruego al departamento de licencias del Ayuntamiento de Oviedo para que compruebe si una fiesta organizada esta noche en el hotel de la Reconquista cumple con los requisitos legales para poder celebrarse. En caso de que se comprobara que la celebración no cuenta con los pertinentes permisos, pide al Consistorio que “proceda a la mayor urgencia y con todo el rigor a adoptar las medidas necesarias para que dicha fiesta no se celebre” para no perjudicar al resto de locales nocturnos de la ciudad.