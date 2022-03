Minas enseña los dientes

Luis Fernando Villa sostiene un fragmento de una mandíbula de un monosaurio, un reptil marino que vivió durante el cretáceo superior. “En este estado es complicado de encontrar, le falta un poco de la parte de atrás, pero tiene todos los dientes completos”, enseña. El fósil que dentellea este reportaje está valorado en 650 euros. Y es parte de los cientos de piezas que forman parte del catálogo del certamen de minerales, gemas y fósiles que se celebra durante este fin de semana en la Escuela de Minas de Oviedo y que, como en todo lo que se hace últimamente en este centro, tiene un aire de protesta. El objetivo de la reivindicación es frenar el traslado de la Escuela al campus de Barredo (Mieres). Por eso, la sala principal de Minas dio la bienvenida a la veintena de expositores con carteles en los que se exige la continuidad de este centro en la capital asturiana. También hay una recogida de firmas para intentar frenar el traslado aprovechando la más que previsible masiva asistencia de compradores a este certamen a lo largo de este fin de semana. Luis Fernando Villa es uno de los veteranos entre los expositores, viene cada año desde Guadalajara.

Otro fósil. “Este tiene varios fragmentos de muelas y de una mandíbula de un estegodón, que es el antecesor del actual elefante asiático. Tiene aproximadamente un millón y medio de años, son del pleistoceno inferior”, explica. Cuesta 1.500 euros. Hay más. Hay anfibios de hace 200 millones de años –prácticamente reliquias– y trilobites (una familia de la que forman parte más de 20.000 especies) que “vivieron en el paleozoico y que se extinguieron durante el carbonífero, estuvieron viviendo en el planeta durante más de 400 millones de años, nosotros llevamos poco más de cinco y mira la que hemos liado”.

Javier Álvarez es cántabro y era uno de los compradores más activos durante la mañana de ayer viernes en Minas. A media mañana, llevaba ya ocho piedras, de las llamativas. Tiene una pequeña colección formada por medio centenar de piezas, pero se volverá para la comunidad vecina con otra decena más para engordar su muestrario. “Estoy buscando piedras que me llamen la atención, me fijo en su forma y en su tamaño, no tengo muchas, pero las que tengo están muy escogidas”, asegura Álvarez. “Trabajo con ellas también, las uso para hacer meditaciones, pero poco a poco, en plan aficionado”. La pregunta es casi obligada: ¿Hay piezas buenas? “Hay cosas raras, sí, alguna he encontrado”, señala mientras continúa con la compra.

Rodolfo Álvarez es el organizador del certamen. “Este año hemos vuelto con ganas, porque llevábamos dos sin celebrar la muestra por culpa del coronavirus”, agrega. La última edición había sido en 2019, antes de la llegada del coronavirus. De hecho, el Estado de Alarma se decretó el mismo fin de semana en el que estaba previsto celebrarse esta feria. “Lo bueno de estos expositores es que muchos de ellos están integrados dentro del circuito internacional de coleccionismo de minerales y nos traen a aquí piezas que, de otra manera, sería imposible ver”, asegura. Cada expositor tiene la obligación de exponer varias piezas consideradas de “altísima” calidad. “Lo bueno de esta feria es que está muy bien situada en el calendario porque se celebra justo después de la de Tucson (Estados Unidos) que es la más importante del mundo”, señala.

En una de las esquinas del salón de actos de la Escuela tiene su puesto el barcelonés Josep María de la Fuente. “Mira”, invita al público, “esta es un ópalo (una especie de mineral) de Etiopía, que es una pieza un poco especial por su colorido (es de un rojo llamativo) también tenemos una turquesa iraní que también es muy llamativo, una kuncita, que es una de las gemas que es más difícil de tallar porque tiene planos de expoliación”. ¿Qué es lo más caro? Sorprendentemente, lo más costoso de su puesto no es ninguna de las grandes piedras. Todo lo contrario, es una de las más diminutas, que guarda como un tesoro dentro de una cajita transparente. “Esta pieza azul es una benitoita, que viene de California vale 2.432 euros”, dice.