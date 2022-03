“El Día de América será un revulsivo para Oviedo si dura varios días y el desfile se pone en sábado”

Alfonso Camba presume de ser “carbayón hasta la médula”. Cuenta 73 años, es amante de la ciencia y demuestra gran vocación de servicio. Fue profesor universitario de Física, delegado sindical por la UGT durante ocho años y concejal del PSOE en el Ayuntamiento entre 1999 y 2003. Socio de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) desde hace 40 años, en 2018 concurrió a las elecciones como vicepresidente de la junta de gobierno de Felipe Díaz de Miranda, al que relevó, según lo pactado, al llegar ecuador del mandato. El próximo jueves presidirá la asamblea para convocar unas elecciones a las que todavía no ha decidido si concurrirá.

–¿Qué valoración hace de este mandato tan raro a causa de la pandemia?

–Eso corresponde a los socios y los ciudadanos. Yo solo puedo hablar de lo que hicimos. Pese a todo, conseguimos mantener el reparto del bollo, incorporando el vino de Cangas y, en el caso del Día de América en Asturias, salvamos la programación que pudimos además de crear el menú gastronómico. Estamos muy agradecidos a Nacho Manzano por elaborar este menú que supone un paso más hacia nuestra aspiración de que el Día de América en Asturias se convierta en fiesta de interés turístico internacional y un revulsivo turístico para la ciudad.

–¿Fueron años difíciles?

–Sí, sobre todo el 2020. Arriesgamos organizando el único reparto del bollo del año. Estuvimos temblando, aunque pusimos todas las medidas de prevención posibles temíamos que no nos permitieran celebrarlo. Por suerte, todo salió bien y servimos de ejemplo para otras instituciones. Creo que, con todas las complicaciones que hubo, podemos estar orgullosos de haber hecho cosas como el mantenimiento de los conciertos de música latina o las actuaciones de los grupos folclóricos y el desfile de haigas con el que de alguna manera salvamos la esencia del Día de América en Asturias como pudimos en un contexto tan atípico e impensable años atrás.

–¿Por qué tanto empeño en mantener viva la SOF?

–Es cierto que es un empeño. En mi caso, sentimentalmente, los años de juventud los disfruté con la SOF. Esta sociedad me hace recordar la época joven y siempre que haya un resquicio de mantenerla allí estaré. Creo que, tal y como lo tenemos enfocado actualmente, la SOF sobrevivirá mientras viva el Día de América en Asturias, pues al igual que el reparto del bollo de San Mateo, tenemos la patente y no se concibe sin nosotros.

–¿Augura un buen futuro para el Día de América?

–Es de las fiestas más importantes de Asturias y puede tener un recorrido tremendo. Si somos capaces de manejarla bien puede suponer un gran revulsivo para el turismo. Nuestra intención es que pueda consolidarse como una celebración de varios días y, a mi juicio, habría que alcanzar un gran acuerdo con hostelería, comercio y Ayuntamiento para que el desfile se celebrara siempre en sábado y su programación permitiera ampliar San Mateo durante unos días más.

–Tiene muchos planes. Parece por la labor de presentarse a las elecciones.

–Todavía no lo he decidido. Es un puesto que requiere de dedicación, yo la tengo, pero también me transmite tensión. Dicen los expertos que la maquinaria –el cuerpo– se resiente con la tensión y tengo que valorarlo. Tengo claro que, sea dentro o fuera de la junta de gobierno, seguiré colaborando con la SOF hasta el día en que me muera.

–¿Es comparable esa tensión a la que vivió en su época de concejal?

–Entonces tenía veintitantos años menos. La tensión se asimilaba mejor que ahora. Estoy en una etapa que busca la paz, la tranquilidad, reflexionar sobre la vida. No sé cómo puedo casar eso con mi forma de ser. Si hay previsión de agua para el Día de América la tensión ya se me dispara.

–¿Por qué dejó el Ayuntamiento en 2003?

–Por mi profesión. Nunca estuve liberado de la política ni del sindicato. No me agrada esa condición. Hoy la política es muy exigente y si estás en ella tienes que vivir de ella. Para mí, significaba abandonar mi profesión. Tuve que decidir y tras hablar con el partido consideré que la mejor decisión era volver a las aulas.

–¿Sigue militando?

–Me siento orgulloso de militar en un partido con la historia del Partido Socialista Obrero Española (PSOE). Estoy orgulloso de ello, pero no significa que traiga las políticas del partido a la SOF. Para mí, una cosa es la sociedad y otra el partido.

–¿Tiene buena relación con Alfredo Canteli?

–La relación no es buena, es buenísima. Hay un entendimiento, un respeto, un afán de colaboración grande y no puedo más que darle las gracias a todo el equipo de gobierno y al personal del Ayuntamiento por el trato recibido. Me llena especialmente que los trabajadores del Ayuntamiento siempre que les planteamos algo lo vean con buenos ojos.

–¿Siguen en pie los planes de recuperar el hípico por las fiestas de San Mateo?

–Está en nuestra agenda, pero hay que tener dónde. Si conseguimos un lugar adecuado, lo siguiente será conseguir el respaldo municipal a la actividad.

–Se dice que la relación con su vicepresidente, Felipe Díaz de Miranda, no es buena.

–Cuando hay un grupo de nueve personas, como nosotros en la junta de gobierno, es inevitable que haya roces, tensiones y discrepancias. Lo importante es saber resolverlas y lo vamos haciendo.

–¿Cuáles fueron esas discrepancias?

–Eso es una cuestión interna si me permite.

–¿Hay posibilidad de reeditar el tándem de las elecciones de 2018?

–Todavía no nos reunimos para hablar de ello y no descarto nada.

–En su día apostó como concejal por la Ascensión como escenario de la Losa.

–Fue en el año 2000. En aquel momento estaba en la junta de gobierno con mi compañero, el también concejal socialista Avelino Alonso. Había mucho diálogo con los presidentes que hubo del PP, Óscar Cuetos y Javier Martínez. Avelino planteó la Losa, llevamos la propuesta y nos la admitieron como solución al traslado de la feria desde Teatinos.

–¿Por qué eligieron ese escenario?

–Es una plaza céntrica, grande y tras hacer un sondeo con los vecinos, en aquella época estaban todos encantados. No cabe duda que fue un acierto. Durante 20 años la Ascensión se celebró allí con un grandísimo éxito de público.

–¿Le gusta el cambio de modelo de San Mateo?

–Desde la SOF nos hemos mantenido al margen. El modelo de los chiringuitos que se puso en su día fue muy bueno. El año pasado se cambió, y parece que resultó bien. Es una polémica en la que no debemos entrar.

–¿Está San Mateo en disposición de seguir creciendo?

–Todas las fiestas tienden a crecer. Hay que innovar poco a poco. Al cabo de tres o cinco años se ve resultado. En lo que nos toca, recuerdo que el Día de América en mi juventud era festivo medio día. Los comercios cerraban por la tarde para disfrutar de la celebración. Nuestra propuesta de hacerlo en sábado ayudaría en lograr una mayor participación de la gente.

–¿Volverá este año el clásico desfile del Día de América?

–Salvo nuevo giro en la pandemia, sí. No tengo duda de que habrá haigas, carrozas y grupos folclóricos. Confío en que la nueva junta de gobierno le dé algún giro más para seguir creciendo. Además, habría que ampliar la programación a otros días. El último año planteamos, por ejemplo, un torneo de ajedrez. Son cosas que deben ir sumando.

–¿Goza de buena salud social y económica la SOF?

–Tenemos unos 4.000 socios, aunque no pagan todos. Son socios románticos que pagan 10 euros por un bollo y una botella. El vino cuesta cuatro euros, el bollo tres y cada carta que mandamos nos cuesta un euro. Puede imaginar lo que queda. Ahora estamos tratando de que todos los socios faciliten un correo electrónico para ahorrar en cartas. Eso y la ampliación de los mandatos a cuatro años se acaba de aprobar con los nuevos estatutos.