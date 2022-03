El Palacio de los Niños, sede del batallón de cuidadores de Oviedo que aspira a “resucitar los barrios”

Acompañar a mayores y personas con movilidad reducida al centro de salud; organizar talleres de conciliación para niños en las plazas y parques; fomentar campañas para incentivar las compras en el comercio local; o avisar al Ayuntamiento cuando haya alguna baldosa rota. Todo eso y mucho más son las competencias que asumirán a partir de las próximas semanas los integrantes del batallón de 57 cuidadores de barrio contratados mediante el plan de empleo municipal que ya ultiman todos los detalles para echarse a la calle desde el Palacio de los Niños.

El equipamiento municipal junto al parque de Invierno, cerrado desde noviembre, se ha convertido en el cuartel general de un servicio “pionero en España” que contará con subsedes en media docena de centros sociales, con la finalidad de estar presentes en todos los rincones del casco urbano. “Recorreremos toda la ciudad para sacar a los vecinos de sus casas”, explica Carolina Sanz, monitora de ocio y tiempo libre, que tras un año en el paro acaba de ser seleccionada para dirigir el proyecto.

De momento, los diferentes equipos repartidos por distintas zonas de la ciudad se encuentran inmersos en una compleja labor de campo. Los cuidadores, personas con experiencia en otros sectores que vienen de un periodo de desempleo, encuestarán a una muestra representativa de cada barrio con el fin de conocer las principales demandas y cómo pueden ayudar a satisfacerlas. “Estamos seguros de que muchos de los problemas podrán atenderse con servicios municipales que es posible que mucha población desconozca”, sostiene la responsable.

Entre los servicios más llamativos destaca la creación de “bancos de tiempo”, una iniciativa pensada para hacer compañía a personas que se encuentren solas o ayudar a las familias a conciliar su vida laboral, entre otras iniciativas. “Hay muchos mayores que, tras la pandemia, no salen a pasear porque no tienen con quién. En otros barrios no hay oferta de ocio para los niños”, pone como ejemplo la directora, que esta misma semana recibió la visita del concejal de Economía, Javier Cuesta. “Hemos apostado por un proyecto pionero en España que tratar de enfocar a los desempleados hacia sectores como el de los cuidados, que es de los que más trabajadores está demandando en la actualidad”, apunta el edil en relación a un plan de empleo financiado íntegramente con 3 millones de euros salidos de las arcas municipales.

El programa, denominado “Oviedo te cuida”, echará también un cable al sector comercial. Los cuidadores ofrecerán asesoramiento a las tiendas para digitalizarse y también se proponen organizar sorteos y campañas a través de las redes sociales para fomentar las compras en los negocios de proximidad. “Es una iniciativa muy buena en la que espero poder compartir toda mi experiencia”, declara Marta Bustiello, ovetense que en 2019 cerró su tienda de moda infantil de Fray Ceferino y ahora ve en este plan de empleo de un año de duración una manera de volver a incorporarse al mercado laboral.

Los contratados asumen la responsabilidad de demostrar que este novedoso proyecto debería de prolongarse en el tiempo. “Ojalá lo hagan muchos más años porque supone una formación importante para luego encontrar trabajo”, apunta Toño Fernández, dinamizador del equipo de cuidadores que estos días ultima desde los locales del Palacio de los Niños una campaña municipal sobre el Día del Libro, que ya cuenta como imagen con una muñeca rodeada de libros y con LA NUEVA ESPAÑA bajo el brazo. “Como ya hicimos con el 8M, también nos implicaremos con las campañas especiales impulsadas por el Ayuntamiento”, puntualiza.

Contacto

Para facilitar la puesta en marcha de todos estos servicios, “Oviedo te cuida” ha habilitado un número de teléfono, el 984089640, así como un correo electrónico, oviedotecuida@oviedo.es, al que los vecinos interesados en la amplia oferta de servicios de los cuidadores pueden ya dirigirse. Sobre el temor de algunos ciudadanos a recibir visitas, desde el plan de empleo son tajantes. “En ningún caso accederemos a las casas ni sustituiremos servicios como la teleasistencia”, puntualizan, esperanzados en que los ovetenses empiecen cuanto antes a demandar su atención. “Queremos ser útiles”, proclama Carolina Sanz.