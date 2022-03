“Alarcos fue el ‘enfant terrible’ de la lingüística española, aunque se le perdonaba todo por su carácter amable”

Ángel López García-Molins (Zaragoza, 1949) se siente en deuda con Emilio Alarcos, cuya obra le ha servido de punto de partida para muchos de sus trabajos y que aún tiene como referencia. El catedrático emérito de Lingüística en la Universidad de Valencia pronunciará una conferencia en la Cátedra Emilio Alarcos Llorach de la Universidad de Oviedo con el título “Vidas paralelas: Alarcos y Bello”, mañana a las 19.30 horas. El acto será presentado por el profesor titular de Lengua Española de la Universidad de Oviedo Félix Fernández de Castro y tendrá lugar en el Aula Magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

López García-Molins se incorporó a la Universidad de Valencia en 1978, es autor de la teoría de la gramática liminar y acaba de publicar el libro “Repensar España desde sus lenguas”.

–Reúne en su conferencia a Emilio Alarcos y a Andrés Bello.

–Lo de “vidas paralelas” del título es una alusión a una serie de libros escritos por Plutarco, en los que comparaba las biografías de personalidades como Alejandro Magno y Julio César, y otros muchos. Lo que había hecho cada uno era distinto, porque estaba condicionado por distintas razones, por distinta época y distinta geografía, pero, a la hora de la verdad, los valores que movían a unos y a otros eran los mismos. Andrés Bello, que fue el fundador de la gramática actual del español en el siglo XIX, me recuerda muy mucho lo que luego hizo Emilio Alarcos. No es que Alarcos sea un seguidor de Bello o un discípulo, no es nada de eso.

–¿A qué se refiere entonces?

–Pues a que en el fondo en su actitud de conocimiento Bello y Alarcos son muy similares. En un momento en que las repúblicas hispanoamericanas se independizan, en el que todos tiran por su lado, contra la voluntad de Bolívar, y empiezan a surgir secesionismos lingüísticos, Bello, que es venezolano y amigo de Bolívar, dice que ni hablar, que no puede ser así, y escribe una famosa gramática destinada al uso de los latinoamericanos. La situación de Alarcos es totalmente distinta. En una España en la que las diferencias lingüísticas pueden ser un problema, Alarcos hace algo absolutamente valiente y admirable. Yo era un profesor recientemente escudillado y llegó a mí una conferencia de Alarcos para celebrar el milenario de la lengua castellana, publicada en un libro en 1982. Alarcos, en San Millán de la Cogolla, había leído un discurso impresionante en el que demostraba que el primitivo español había surgido con un fuerte influjo de la lengua vasca. Dice Alarcos que esas glosas, las emilianenses, las escribió un monje que tenía como lengua materna el vasco y que además hablaba español, y, como no entendía bien el texto de San Agustín que estaba estudiando, ponía una vez una glosa en castellano y otra en vasco. La mayoría las puso en el primitivo español y el resto en euskera, y así el primer testimonio escrito de la lengua castellana es también el primero en lengua vasca. Aquello fue una audacia por parte de Alarcos, quería decir que claro que el castellano y el vasco son lenguas distintas y que el origen de la lengua española se produce en una zona de contagio del vasco y el latín, ahí es donde surge el castellano. “El rumor de los desarraigados”, que publiqué en 1985, bebe directamente de Alarcos.

–Ambos, Bello y Alarcos, contribuyeron a cohesionar la lengua española.

–Bello fue adonde se estaba haciendo la mejor lingüística general, que era en Alemania, se fijó en Rasmus Rask para su gramática; Alarcos fue el introductor del estructuralismo de Praga en España. Eso era algo que no existía en absoluto. La tradición española de las gramáticas venía de Nebrija, tenía poco de ciencia y mucho de gramática normativa. Echar mano de Jacobson adaptándolo al español y haciendo nuevas aportaciones fue un atrevimiento. Alarcos fue el “enfant terrible” de la lingüística española, se le iba perdonando todo por aquel carácter amable suyo, pero lo que hizo fue dar un golpe al statu quo de la lengua.

–Y lo hizo desde la Universidad de Oviedo, pudiendo haber trabajado en instituciones de más renombre.

–La lengua es un préstamo que tomamos de los maestros y transmitimos a los discípulos, y de vez en cuando surgen grandes figuras, como Alarcos. Este país no es consciente de la gran figura que tenía en él, le llamaban constantemente, de universidades españolas, de universidades extranjeras, pero él quiso seguir en Oviedo, aquí empezó y aquí murió. La luz de la lingüística lucía en Oviedo con Alarcos, Oviedo era la referencia.

–¿Nunca le habló de salir a buscar a nuevos horizontes?

–Oviedo no se le quedaba pequeña. Emilio hacía cosas muy raras, iba a las reuniones de la Real Academia en el autobús de Alsa, y lo hacía para volver de noche a su amada ciudad.

–Con una perspectiva histórica, ¿se podría decir que las lenguas compiten entre sí?

–No es una lucha entre lenguas, las lenguas existen en las mentes de los hablantes. Lo que ocurre en España es que hay varias lenguas: por un lado la materna y por otro una lengua común, que habla la mayoría de los españoles y que para muchos es también su lengua materna y única. En otros países de nuestro entorno también se hablan varias lenguas y no ha producido la crispación que hay España. En Italia no solo se habla italiano, hay varios dialectos por decirlo así, porque el nombre no hace la cosa y son realmente lenguas. La pandemia me pilló en la Universidad del Veneto, yo hablo italiano y en veneciano no entiendo nada; lo mismo en la Universidad de la Universidad de Sicilia.

–En Asturias, el último intento de instaurar la cooficialidad de la llingua no ha salido adelante.

–Es paradójico que a Alarcos, que fue el propulsor de los estudios sobre el asturiano, luego lo convirtieron en el malo de la película. Hay un problema de normalización. Alarcos, que tan bien conocía el asturiano, era poco radical porque pensaba que el fondo de lengua común debía pesar más, pero esa es una cuestión política, no filológica. La otra lengua románica en situación similar es la fala aragonesa, una situación que conozco muy bien porque soy aragonés. Es exactamente lo mismo. En el norte de España se desarrollaron varias lenguas romances, una de estas variantes se encontró con un rey, Alfonso X, que no tenían las otras, y ese rey creó una norma, una gramática, una escuela de traductores. Las otras variantes adoptaron las normas ortográficas del escritorio medieval de Alfonso X, eso es lo que sucedió. La cosa no es tan terrible como la pintan, se puede llegar a acuerdos. No se puede seguir como hasta ahora, España debe ser consciente del carácter plurilingüista del país, y no lo es: esto de perseguir lenguas no puede ser. Tal vez los hablantes de asturiano se sientan perseguidos; los hispanohablantes en Cataluña también, porque en esto de las lenguas la alegría va por barrios.