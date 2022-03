Las empresas ovetenses se lanzan a la digitalización para intentar vender más

La creciente amenaza del cibercrimen y la necesidad de vender más ante el imparable crecimiento del comercio electrónico está abriendo el apetito de los pequeños negocios ovetenses por digitalizarse. Cientos de empresas –de menos de medio centenar de trabajadores– ovetenses solicitarán en los próximos meses ayudas para dar ese paso hacia la digitalización de su actividad, según las previsiones que maneja la Cámara de Comercio de Oviedo. La mayor necesidad la manifiestan las empresas ligadas con la hostelería o el comercio. Son las que más interés tienen en dar el salto.

El Gobierno nacional abrió hace unos días las primeras ayudas del llamado “kit digital”, que tiene dos vertientes. Por un lado, los llamados “habilitadores”, una serie de compañías seleccionadas por el Ejecutivo central que pueden ayudar al resto en ese camino hacia la digitalización. En Asturias hay una treintena de compañías que se han ganado esa etiqueta, de ellas cinco están afincadas en la capital. Son empresas tecnológicas que se dedican a temas tan heterogéneos como la ciberseguridad, la gestión de las redes sociales o la gestión de negocios inteligentes. “Están las grandes, aunque también es verdad que muchos autónomos que habían solicitado formar parte del catálogo se han quedado fuera”, apunta Javier Fernández Santiago, de la Cámara de Oviedo. No obstante, habrá una nueva ronda para incorporar a más “habilitadores”. Los requisitos para formar parte de esta lista eran bastante elevados, tanto que muchos no consiguieron alcanzar la barrera.

La otra cara de este kit digital son las empresas que pueden beneficiarse de las ayudas y que son las que en Oviedo se cuentan por miles. Y de los perfiles más diversos. “Ya hay mucho interés, bueno nosotros llevamos notando que hay interés desde noviembre desde que se comenzaron a hablar de estas ayudas”, asegura. La primera ronda de estas subvenciones está dirigidas a compañías que tengan entre 10 y 50 empleados. “En Oviedo hay 13.000 compañías que tienen ese tamaño, y nuestras estimaciones pasan por que cerca de un 30% de ellas soliciten las subvenciones, con lo que serán unas 400 o 500 empresas las que las piden”, apunta. “Es una cifra muy importante”.

La ayuda que recibirán es importante: rondará los 12.000 euros, que provienen directamente de los fondos destinados por la Unión Europea (UE) para tratar de reanimar a la economía comunitaria tras la infección de coronavirus. Las estimaciones que se manejan a nivel nacional y que según la Cámara pueden ser perfectamente aplicables a Oviedo, es que una de cada tres compañías toque a la puerta del ministerio para reclamar estas ayudas para digitalizarse.

Ahora, este primer tramo de las subvenciones podrá destinarse a actuaciones muy concretas relacionadas con la digitalización. “Pueden crear sus páginas web, si no la tienen; cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, a mejorar sus conexiones, lo que se conoce como VPN...”, apunta. El interés por hacer frente a los cacos de la red ha crecido, pero no tanto como la Cámara de Comercio se esperaba, que estima que debería haber un interés mucho mayor. “No son tantas las empresas que piden mejoras en ciberseguridad porque parten de un pensamiento erróneo, que es el ‘a mí eso no me va a pasar’, cuando no es así porque de un ciberataque puede ser víctima cualquiera”, explica. En otro caso, después llegan los lamentos.

Otro elemento que ha incrementado el interés de las compañías de la capital por digitalizarse es el del teletrabajo. “Está demostrado que así se aumenta la productividad, aunque haya compañías que todavía tengan resistencias”, asegura.

Aunque la vía fundamental para avanzar en esta digitalización es la del comercio electrónico. Es decir, por la necesidad de vender más. Mucho más. Y plantarles cara a los grandes de ese sector. “El comercio se ha dado cuenta de que o tienes una tienda online o vas mal”, apunta Fernández Santiago. Las más pequeñas –aquellas que tienen entre tres y diez trabajadores en nómina– podrán solicitar estas subvenciones a partir del verano (más o menos desde junio). La previsión es que sean miles las que soliciten estas subvenciones.