Antonio López llegó a Oviedo hace tres meses junto a su hermano en busca de "un futuro mejor". Los dos jóvenes se instalaron en un piso de La Tenderina previo paso uno días por Lugones y gracias a la ayuda de su madre, una colombiana afincada en Asturias desde hace unos años, tratan de labrarse un futuro. Este martes, Antonio salió a tirar la basura, su hermano estaba fuera y, cuando se dio cuenta su sartén se quedó al fuego. El resultado: un incendio que les dejó calcinada totalmente la cocina, obligando a los bomberos de Oviedo a intervenir. Ahora cruzan los dedos para que el seguro de su piso de alquiler corra con los gastos.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 13.30 horas en el único piso de la quinta planta del número 102 de la calle de La Tenderina. Antonio estaba preparando una hamburguesa a fuego lento en una sartén cuando se dio cuenta que ya tocaba tirar la basura. El joven colombiano cogió la bolsa de los residuos y salí de casa sin haber cogido previamente las llaves. Cerró la puerta y cuando se quiso dar cuenta ya no podía volver al interior de su residencia.

López no sabía que hacer. Como es un recién llegado a España no sabe ni cuál es el número de teléfono al que llamar en caso de emergencia. Tras un momento de tensión, respiró hondo, se tranquilizó y recurrió a Google para saber qué hacer. En la red encontró por fin el teléfono de los bomberos de Oviedo. El tiempo apremiaba, ya que el humo empezó a salir por la ventana e incluso invadir parcialmente la vivienda de abajo.

Pasados unos minutos de tensión, los bomberos se personaron en el lugar. Allí abrieron la puerta y sofocaron rápidamente las llamas, sin embargo, estas ya se habían extendido a la campana extractora y buena parte de la meseta, quedando ambas totalmente calcinadas. No hubo que lamentar daños personales y la principal preocupación de los hermanos era como abordar la reparación de los destrozos con sus escasos recursos. "Lo ocurrido me generó mucha angustia, pero cuando me enteré que el piso tenía seguro respiré. Esta misma tarde vendrá el perito", explica un Antonio cabizbajo por lo que considera un golpe de mala suerte. "A ver si a partir de ahora empiezan a venirnos mejor dadas", indica el inmigrante que dice ver con preocupación un futuro ante la actual situación de escalada de precios y el clima bélico de Ucrania. "Vinimos a España pensando que esto sería mejor", confiesa.