Lo que era una fórmula innovadora para ganar tiempo en plena crisis pandémica ha acabado por estrellarse en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de dar la razón a la demanda planteada por tres asociaciones de vecinos del Antiguo contra la ampliación extraordinaria de terrazas y han resuelto que aquella tramitación es nula, por no haber sido aprobada por el órgano competente ni por el procedimiento adecuado. Si bien en su fallo el tribunal no censura la finalidad última del apoyo económico a los hosteleros, recalca que se vulneraron las garantías legales al no haber sido debatido y aprobado en el Pleno la modificación que se incluía en el Decreto. La sentencia no tendrá un efecto inmediato, porque esas ampliaciones extraordinarias ya están sin efecto (desde el pasado mes de noviembre) y porque tampoco impone costas, pero los vecinos del Antiguo, con varios frentes abiertos ante el Ayuntamiento, han recibido el fallo con entusiasmo. Ana Balbín, presidenta de la Asociación de Vecinos del Fontán mostró su "satisfacción" al ver que les han dado la razón por no haber seguido el procedimiento legal. "Ahora tienen que volver a la casilla de salida y restaurar la legalidad urbanística en aquellas situaciones que se estaban permitiendo desde noviembre", añadió.

Aquellos Decretos sí fueron al Pleno, tras ser aprobados por el alcalde Alfredo Canteli, pero solo para que el Secretario diera cuenta de su existencia. Lo que tendría que haber hecho el Ayuntamiento, sin embargo, explica el TSJA es pasarlo por el órgano competente con el método de aprobación requerido. Dan así los jueces la razón a los vecinos, que alegaban que se había prescindido del procedimiento establecido y se había aprobado el Decreto "sin consenso alguno". Es cierto que los vecinos se centraban en otros órganos y trámites, como la falta de informe por parte de la Consejería de Cultura, pero el TSJA ve el problema principal en que a la hora de acudir de acudir a la Ley Reguladora de las bases del régimen local y fiarlo todo al apartado en que se faculta al Alcalde para adoptar medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, no se haya acudido luego al Pleno. "No resulta admisible la adopción de nuevas condiciones" para las terrazas y su prolongación en el tiempo "dejando al margen al órgano competente para su aprobación, el Pleno". Explica el TSJA que, además, esas medidas urgentes son para adoptar medidas restrictivas, no de apoyo económico, como había sido este caso, y recuerda al Ayuntamiento como podría haber podido, perfectamente, aprobar de urgencia una sesión plenaria extraordinaria en la que podía haber aprobado esas modificaciones extraordinarias. Pero en el Pleno. "Lo cierto es que esta Sala no cuestiona el sustrato de la finalidad legítima de la medida en que se apoyan dichas resoluciones atendidas las circunstancias concurrentes", razona en su última parte la sentencia, "pero han de adoptarse con las garantías legales en que se inserta propias del Pleno, en los términos anteriormente expuestos, teniendo en cuenta que la finalidad de la regulación era de naturaleza económica en los términos recogidos en la misma, pero que debe respetar los criterios expresados y el procedimiento adecuado". Haber modificado unas ordenanzas, previamente aprobadas por el Pleno, por parte de un órgano "sin competencia para ello", como es la figura del Alcalde es, pues, la causa última de la nulidad que establece el tribunal.