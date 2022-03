Regresan a Oviedo las tertulias de Las Inquietas: "Cuando tenemos proyectos cumplimos años pero no envejecemos"

“Las Inquietas” han vuelto. Una de las tertulias femeninas de referencia en Oviedo retorna a la actividad. Sus charlas se remontan a hace más de una década atrás, a modo de reuniones informales a las que asistían un grupo de amigas y un ponente y que se celebraban en pisos particulares. Cada vez más allegadas a las organizadoras se fueron sumando a la iniciativa, de manera que hubo que buscar una sede de mayor aforo, en el Club de Tenis. Más de medio centenar de mujeres acudía a la cita mensual hasta que llegó la pandemia y hubo que suspender, por prescripción oficial, los encuentros.

Algunas de las tertulianas se reunieron el 17 de noviembre con LA NUEVA ESPAÑA para compartir su trayectoria: “Nos vemos pronto”, prometieron entonces, y lo han cumplido. El pasado miércoles por la tarde regresaron a su sede habitual. Aunque la idea era reencontrarse en enero, la sexta ola truncó sus planes. Ahora ya no hay motivo para resguardarse, tal como ilustra Loly Rivas en nombre del equipo: “La gente se ha volcado y hay mucha expectación”. Para este grupo de mujeres no solo es la ocasión idónea para estrechar lazos y compartir vivencias; también, un antídoto que provoca rejuvenecimiento: “Cuando tenemos proyectos cumplimos años, pero no envejecemos”, señala Conchita García, una de las veteranas fundadoras.

La crisis sanitarias metió en el congelador las ponencias tras celebrar un homenaje al cumplirse el 60 aniversario del Premio Nobel concedido a Severo Ochoa. La charla fue impartida por Juan Méjica, era febrero del 2020. Poco más de dos años después, en este marzo de 2022, Méjica regresó a la tertulia de “Las Inquietas” como mecenas de la escritora Matilde García-Mauriño para cederle la palabra en una charla que versó sobre monarquía, política y sociedad asturiana entre los siglos VII y XII. La ponente ovetense es una enamorada del estudio de la historia y escritora tardía pero “con vocación de nacimiento”.

“Cuando publiqué por primera vez, a los 80 años, fue con la intención de que mis descendientes conociesen la historia sin cortapisas”, explicó la invitada, que ahora presume de cinco novelas y una trayectoria vital digna de ser objeto de un estudio biográfico. Nacida en la actual calle Cimadevilla, junto a los arcos del Ayuntamiento de Oviedo, se mudó a Ronda junto a su familia cuando apenas levantada unos palmos del suelo. Allí vivió acontecimientos que posteriormente marcarían su vida: en una familia de nueve hermanos, una de las niñas falleció días antes del asesinato y “martirización” de su progenitor en la guerra civil. “Una madre sola –“de esas con el dedo siempre levantado, bromea”– y ocho hijos, tocaba arrimar el hombro”, rememora.

Estudió en Francia, cerca de Nantes, realizó un curso para obtener plaza como enfermera en Salamanca... Vicisitudes hicieron que regresara de nuevo a Asturias y en Gijón conoció al que sería su marido, el pediatra Eladio de la Concha, con quien tuvo 14 hijos. Por desgracia, enviudó joven y con once de sus descendientes aún en casa solicitó una administración de lotería por huérfana de guerra y se convirtió en la primera mujer de Asturias en regentar un negocio de este tipo. Esos avatares retrasaron una carrera literaria a la que estaba llamada desde joven: “En el colegio me hacían repetir las redacciones hasta tres veces porque creían que las estaba copiando”, cuenta.

El miércoles repasó para “Las Inquietas” la biografía de las principales figuras femeninas de la historia de la monarquía astur y el papel que representaron. Después los asistentes compartieron una merienda. A la espera de cerrar el nuevo ciclo con las ponencias de abril y mayo, ya han acordado con Méjica una charla sobre la evolución de la sociedad ovetense hasta el siglo XX; y otra con el deán de la seo ovetense, Benito Gallego, que disertará sobre los 1.200 años de la Catedral.

“Las Inquietas” no paran: planean una visita cultural al Bajo Nalón y quieren conocer la exposición de LA NUEVA ESPAÑA sobre Oviedo y el Camino Primitivo. Ahora que han recargado las pilas, su afán de compartir inquietudes vuelve a no tener límites.