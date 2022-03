“Los cofrades ponemos nuestra fe y nuestras creencias en la calle”

Fernando Blanco Fernández (Caracas, Venezuela; 1958), administrativo de profesión, es el hermano mayor de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem, “La Borriquilla”, con sede en la parroquia de San Pedro de los Arcos.

–La Borriquilla es, por ahora, la más reciente de las cofradías ovetenses.

–En 2011 un grupo de feligreses que procesionaba en el Santo Entierro propuso sacar en procesión la imagen de La Borriquilla, que es la única que hay en Oviedo. En 2012 tuvimos una reunión, presentamos los estatutos y el arzobispo Jesús Sanz nos los aprobó un 28 de junio de 2012. Este año cumplimos diez años. Siempre hemos salido por los alrededores de San Pedro los Arcos; desde la calle Tito Bustillo veíamos la torre de la Catedral, pero no podíamos bajar: esta Semana Santa, por el aniversario, lo vamos a hacer, hemos pedido ayuda a los hermanos mayores. Podremos bajar, pero no volver, porque somos muy pocos y no aguantaríamos la vuelta, así que La Borriquilla quedará temporalmente en la iglesia de la Corte, que fue el primer lugar donde se alojó. Fue el párroco Argimiro Llamas Rubio cuando vino de la Corte en 1955 quien trajo la imagen a San Pedro. Hay algún feligrés de la Corte que aún se acuerda de que procesionaban con ella.

–¿Habrá alguna otra celebración por el aniversario?

–Vamos a tener una exposición del 29 de marzo hasta el 9 de abril, en el centro comercial Salesas, cobre la historia de la cofradía. “Diez años dando entrada a nuestra Semana Santa”, se llamará.

–Son una cofradía pequeña.

–Tenemos 180 cofrades. Cuando se empezó no llegábamos a 50. Esta no es una parroquia joven. Hay parroquias que tienen mucha juventud y pueden renovarse, la nuestra es bastante envejecida y renovarse es importante, pero este es nuestro sino.

–Procesionan en Semana Santa, ¿y el resto del año?

–La pandemia constriñó algo la actividad. Organizábamos un partido solidario por Navidad para conseguir alimentos, una cuestación con Masymas para la parroquia, un Fin de Año cofrade con un viaje a algún lugar de culto, contribuimos con Cáritas y apoyamos en las actividades de la parroquia.

–¿Recobrará la Semana Santa el tono prepandemia?

–Hay mucha gana de regresar. Jesús Sanz nos decía en una pastoral: “Este año la procesión vuelve a ir por fuera”. La gente tiene ganas, esperanza. Nosotros no paseamos imágenes, lo que hacemos es poner la fe en la calle.

–Las instituciones civiles están interesadas en el atractivo turístico de la Semana Santa.

–Es una simbiosis perfecta. La Semana Santa tiene parte de fe y parte de cultura. Pone en la calle arte, costumbres, tradiciones. Agradecemos el apoyo de las instituciones pero cuando no lo teníamos seguimos saliendo, poníamos nuestra fe y nuestras creencias en la calle.

–¿Cuál es el distintivo de La Borriquilla?

–La bendición de los ramos. Este año se abrirá el portón de la iglesia a las diez de la mañana y se bendecirán. Antes también se sacaba la Borriquilla a la puerta. En los años 50 iba la imagen en camión alrededor de la iglesia, llegó a salir en un dúmper; luego le pusieron ruedas, nosotros nos animamos y la sacamos a hombros.

–¿Está consolidada la Semana Santa de Oviedo?

–Pasó la pandemia, salimos sin apoyo institucional... Eso creo, y este año lo vamos a ver. Falta poco para tocar techo.